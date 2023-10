Πόλεμος στο Ισραήλ

Το υπουργείο Άμυνας της Συρίας επιβεβαίωσε το βομβαρδισμό του αεροδρομίου του Χαλεπίου από το Ισραήλ το βράδυ του Σαββάτου.

More footage of Israeli Air Force strikes on the airport in Aleppo. pic.twitter.com/LZlYcNfauW — Sprinter (@Sprinter99800) October 14, 2023

Την είδηση επιβεβαίωσαν ο Guardian, το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων και το Reuters.

#BREAKING Strike 'likely to be Israeli' hits Syria's Aleppo: monitor pic.twitter.com/rEVdI2VLwk — AFP News Agency (@AFP) October 14, 2023

«Ο ισραηλινός εχθρός πραγματοποίησε αεροπορική επίθεση από την κατεύθυνση της Μεσογείου, δυτικά της Λατάκειας, με στόχο το διεθνές αεροδρόμιο του Χαλεπιού, η οποία οδήγησε σε υλικές ζημιές στο αεροδρόμιο και στη διακοπή της λειτουργίας του», ανέφερε η ανακοίνωση του συριακού Υπουργείου Άμυνας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters.

Δεύτερος βομβαρδισμός μέσα σε τρεις ημέρες

Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες που οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) βομβαρδίζουν το αεροδρόμιο του Χαλεπίου.

Την Πέμπτη (12/10) η κρατική τηλεόραση της Συρίας μετέδωσε ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε επιθέσεις στα κύρια αεροδρόμια της πρωτεύουσας Δαμασκού και της βόρειας πόλης Χαλέπι την Πέμπτη. Πηγές ανέφεραν ότι τα πλήγματα στα αεροδρόμια αποσκοπούσαν στη διακοπή των ιρανικών γραμμών ανεφοδιασμού στη Συρία, όπου η επιρροή της Τεχεράνης έχει αυξηθεί από τότε που άρχισε να υποστηρίζει τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ στον εμφύλιο πόλεμο που ξεκίνησε το 2011.

Damascus International Airport and Aleppo Airport in Western Syria were both Targeted today by the Isreali Air Force resulting in such Serious Damage that the Airports are currently Closed to any and all Flights including a Aircraft from the Iranian Government reportedly carrying… pic.twitter.com/I6aTbt4sgj — OSINTdefender (@sentdefender) October 12, 2023

Το τοπικό κανάλι Sham FM μετέδωσε ότι η συριακή αεράμυνα ενεργοποιήθηκε ως απάντηση και στις δύο επιθέσεις. Είπε εδώ ότι υπήρξαν ζημιές αλλά όχι θύματα στο αεροδρόμιο του Χαλεπιού, αλλά δεν έδωσε καμία πληροφορία σχετικά με τον αντίκτυπο της επίθεσης στο αεροδρόμιο της Δαμασκού.

BREAKING:



The airport in Damascus, Syria is on fire after it was struck by the Israeli Air Force moments ago pic.twitter.com/Uqhi5eYFCC — Visegrád 24 (@visegrad24) October 12, 2023

Σύμφωνα με πληροφορίες, πάντως που μετέδωσε το δίκτυο Visengrad 24 στο Twitter, ο βομβαρδισμός του αεροδρομίου στη Δαμασκό σημειώθηκε τη στιγμή που ετοιμαζόταν να προσγειωθεί σε αυτό το αεροσκάφος τύπου Airbus A340 που μετέφερε τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών. Ο τελευταίος, κατά τις ίδιες πηγές, επρόκειτο να προσγειωθεί στη Δαμασκό και στο ίδιο αεροσκάφος επέβαιναν επίσης αρκετοί διοικητές της Δύναμης Quds του Σώματος των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης. Μάλιστα το αεροπλάνο ήταν έμφορτο με αρκετούς τόνους αντιαρματικών πυραύλων, που προορίζονταν για την τρομοκρατική οργάνωση της Χεζμπολάχ.

BREAKING:



The Airbus A340 carrying the Iranian Foreign Affairs Minister about to land in Damascus also had several commanders of the Quds Force of the Iranian Revolutionary Guards Corps on board and several tons of anti-tank missiles for Hezbollah.



Israel bombed the airport pic.twitter.com/ZwmEJ5uGAt — Visegrád 24 (@visegrad24) October 12, 2023

Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολιάζει συνήθως τέτοια περιστατικά και δεν υπήρξε άμεση δήλωσή του την Πέμπτη.

Το Ισραήλ πραγματοποιεί εδώ και χρόνια πλήγματα εναντίον στόχων που έχει χαρακτηρίσει ως στόχους που συνδέονται με το Ιράν στη Συρία, μεταξύ άλλων εναντίον των αεροδρομίων του Χαλεπίου και της Δαμασκού.

Οι επιθέσεις έγιναν μία ημέρα πριν από την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν, στη Συρία.

Την Πέμπτη, τεχνικά κλιμάκια βγήκαν για να καθορίσουν την έκταση των ζημιών και στις δύο τοποθεσίες, δήλωσε το υπουργείο Μεταφορών της Συρίας.