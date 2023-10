Πόλεμος στο Ισραήλ

Κλιμακώνεται η ανησυχία για την επικείμενη χερσαία επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων εναντίον των τρομοκρατών της Χαμάς στη Γάζα και ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ USS Dwight D. Eisenhower κατευθύνεται προς την Ανατ. Μεσόγειο.

BREAKING: Second US aircraft carrier, the USS Dwight D. Eisenhower, is now on its way towards the eastern Mediterranean.