Πόλεμος στο Ισραήλ

Δύο προπαγανδιστικά βίντεο δημοσίευσε η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς απειλώντας τους Ισραηλινούς «για το τι θα πάθουν» όταν ξεκινήσουν τη χερσαία τους επίθεση στη Γάζα.

Στο ένα βίντεο, φαίνονται οι τρομοκράτες της Χαμάς να βγαίνουν από το έδαφος με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, να μεταφέρουν τον βαρύ οπλισμό τους και να κρύβονται ώστε να είναι έτοιμοι να επιτεθούν μόλις κρίνουν ότι χρειαστεί.

Στο δεύτερο βίντεο φαίνεται να είναι σε ένα αυτοσχέδιο εργαστήριο και να φτιάχνουν όπλα, δείχνοντας πώς τα ετοιμάζουν και τα βάφουν.

Μάλιστα, ο λογαριασμός War Monitor έγραψε στα social media για το δεύτερο βίντεο: «Ενόψει της αναμενόμενης εισβολής στη Γάζα, η Χαμάς αποκαλύπτει το αυτοσχέδιο αντιαρματικό Al-Yassin διαμετρήματος 105 χιλιοστών».

