ΕΕ: Τριπλασιάζει την ανθρωπιστική βοήθεια για τους αμάχους στη Γάζα

Η ανθρωπιστική βοήθεια προς της Γάζα θα ξεπεράσει τα 75 εκατομμύρια ευρώ ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν επισημαίνοντας ταυτόχρονα: «Εργαζόμαστε σκληρά για να διασφαλίσουμε ότι θα παρέχεται υποστήριξη σε αθώους πολίτες στη Γάζα σε αυτό το πλαίσιο».

Ειδικότερα, όπως σημειώνει ανακοίνωση της Επιτροπής, η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, στο πλαίσιο των συνεχών επαφών της με περιφερειακούς ηγέτες.

