Ισραηλινός στρατός: Τρομοκράτες της Χεζμπολάχ προσπάθησαν να διεισδύσουν στο Ισραήλ από τον Λίβανο

Αεροσκάφη των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων επιτέθηκαν σε μονάδα τρομοκρατών που επιχείρησαν να διεισδύσουν στο ισραηλινό έδαφος κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών με όλμους στη βόρεια περιοχή του όρους Ντοβ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Haaretz», εκπρόσωπος των IDF είπε ότι περίπου 30 βλήματα όλμων εκτοξεύτηκαν σε ισραηλινό έδαφος.

The IDF responded by striking the origin sites of the launches and is continuing to strike in Lebanon.



During the strikes, a terrorist cell was identified which was suspected of intending to launch anti-tank missiles toward Israel. An IAF aircraft targeted the cell.