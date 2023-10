Θέμα χρόνου η επιχείρηση στη Γάζα, μαζική εκκένωση αμάχων - Το Ισραήλ απέκρουσε επιδρομή της Χεζμπολάχ

Έληξε το τελεσίγραφο των Ισραηλινών στους αμάχους της Γάζας για να κατευθυνθούν προς το νότιο τμήμα του θύλακα. Το Ισραήλ και η Αίγυπτος έδωσαν το «πράσινο φως» για να επιτραπεί στους Αμερικανούς υπηκόους να φύγουν από τη διάβαση της Ράφα. Η Χαμάς ισχυρίζεται ότι 9 όμηροι σκοτώθηκαν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ενώ η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες και όλμους στο βόρειο Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ ανέφερε σε δήλωση ότι «στις 3:15 το απόγευμα του Σαββάτου, ομάδες που ανήκουν στην ισλαμική αντίσταση επιτέθηκαν σε θέσεις των Σιωνιστών στα κατεχόμενα από τον Λίβανο αγροκτήματα Shaba'a με κατευθυνόμενες ρουκέτες και βλήματα όλμων, χτυπώντας με ακρίβεια τους στόχους τους». Σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ, υπήρξε ανταλλαγή πυρών μεταξύ του ισραηλινού στρατού και των τρομοκρατών της Χεζμπολάχ στο όρος Ντοβ στο βόρειο Ισραήλ.

Στο μεταξύ, Αιγύπτιοι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι Αίγυπτος, Ισραήλ και ΗΠΑ συμφώνησαν να επιτραπεί η έξοδος των ξένων πολιτών που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στη Γάζα μέσω του συνοριακού περάσματος στη Ράφα. Σύμφωνα με αξιωματούχο, τόσο το Ισραήλ όσο και οι Παλαιστίνιοι συμφώνησαν να διευκολύνουν την έξοδό τους, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται συνομιλίες για το τι θα ισχύσει με την ανθρωπιστική βοήθεια.

«Εάν νοιάζεστε για τον εαυτό σας και τους αγαπημένους σας, πηγαίνετε νότια σύμφωνα με τις οδηγίες. Να είστε βέβαιοι ότι οι ηγέτες της Χαμάς έχουν φροντίσει τον εαυτό τους και καλύπτονται από χτυπήματα στην περιοχή» αναφέρει η ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού στα αραβικά για την προθεσμία που έληξε στις 16:00, προτρέποντας τους αμάχους να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένους διαδρόμους εκκένωσης για να απομακρυνθούν από την πόλη της Γάζας «με ασφάλεια».

#عاجل 🔴بيان مهم لسكان مدينة غزة🔴 ناشدناكم في الأيام الاخيرة مغادرة مدينة غزة إلى جنوب وادي غزة بهدف الحفاظ على سلامتكم. أود إبلاغكم بأن جيش الدفاع الإسرائيلي سيسمح بالتحرّك على الشوارع المُشار إليها دون أي اذًى بين الساعات 10:00- 16:00. من أجل سلامتكم، استغلوا الوقت القريب من… pic.twitter.com/zNSq1hnLQY — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 14, 2023

Η διαταγή των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων να αποχωρήσουν από τις βόρειες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι θεωρείται ένδειξη ότι επίκειται χερσαία επίθεση του ισραηλινού στρατού.

Σκοτώθηκε διοικητής της Χαμάς

Η Ισραηλινή Αεροπορία ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον Αλί Καντί, διοικητή της Χαμάς υπεύθυνο για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου κατά των ισραηλινών οικισμών. Νωρίτερα, είχε ανακοινωθεί και ο θάνατος του Μουράντ Αμπού Μουράντ, που ήταν επικεφαλής της επίθεσης με τα αλεξίπτωτα πλαγιάς. Την ίδια ώρα, χιλιάδες Παλαιστίνιοι εκκενώνουν προς τη νότια Γάζα, καθώς στις 16:00 εκπνέει το νέο ισραηλινό τελεσίγραφο.

Σύμφωνα με την Ισραηλινή Αεροπορία, ο Αλί Καντί ήταν διοικητής λόχου της δύναμης κομάντο «Νάκμπα», που εξαπέλυσε τις τρομοκρατικές επιθέσεις και διέπραξε θηριωδίες κατά των ισραηλινών οικισμών κοντά στη Λωρίδα της Γάζας το περασμένο Σαββατοκύριακο. Σημειώνεται ότι το 2005 ο συγκεκριμένος είχε συλληφθεί για την απαγωγή και τη δολοφονία Ισραηλινών πολιτών και είχε απελευθερωθεί στο πλαίσιο της ανταλλαγής αιχμαλώτων που είχαν συμφωνήσει Ισραήλ και Χαμάς, προκειμένου οι Παλαιστίνιοι τρομοκράτες να απελευθερώσουν τον Ισραηλινό στρατιώτη Γκιλάντ Σαλίτ.

כלי טיס של חיל-אוויר, בהכוונה מודיעינית של שב"כ ואמ"ן, חיסלו את עלי קאצ'י, מפקד בכוח הנח'בה של ארגון הטרור חמאס, שהוביל מתקפת טרור ביישובי עוטף עזה בסוף השבוע האחרון. בשנת 2005 עלי נעצר בעקבות חטיפה ורצח של ישראלים והוחזר כחלק מעסקת גלעד שליט. pic.twitter.com/BpfqdxEUeT — Israeli Air Force (@IAFsite) October 14, 2023

Based on precise IDF and ISA intelligence, IAF aircraft killed Ali Qadi, a company commander of the Hamas "Nukhba" commando force, who led the terror attack in Israeli communities near the Gaza Strip last weekend. — Israeli Air Force (@IAFsite) October 14, 2023

In 2005, Ali was apprehended following the kidnapping and murder of Israeli civilians and was released as part of the Gilad Shalit prisoner exchange. — Israeli Air Force (@IAFsite) October 14, 2023

Τι έχει συμβεί μέχρι τώρα

Παρήλθε η προθεσμία για την εκκένωση της βόρειας Γάζας. Οι ισραηλινές αρχές αναθεώρησαν την προθεσμία.





Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι πρέπει να φύγουν χρησιμοποιώντας μόνον δύο ασφαλείς διαδρόμους πριν από την αναμενόμενη χερσαία επίθεση του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς.





Περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ, ενώ περισσότεροι από 2.200 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας.

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις

18:58 Φον ντερ Λάιεν: Η ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα θα ξεπεράσει τα 75 εκατ. ευρώ

Η ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα θα αυξηθεί κατά 50 εκατομμύρια ευρώ, φτάνοντας συνολικά τα 75 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

18:30 Μπέρμποκ: Ο πόλεμος πρέπει να διεξαχθεί με τον μεγαλύτερο σεβασμό προς την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα

Η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Αναλένα Μπέρμποκ, ζήτησε το Σάββατο από το Κάιρο ο πόλεμος κατά της Χαμάς να διεξαχθεί με τον «μεγαλύτερο σεβασμό» προς την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα.

18:08 Απειλεί με εμπλοκή της Χεζμπολάχ και γενίκευση του πολέμου το Ιράν

Νέες απειλές κατά του Ισραήλ εκτόξευσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, ισχυριζόμενος ότι η χώρα του, οι τρομοκράτες της Χεζμπολάχ και η Συρία είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη, αν οι Ισραηλινοί πραγματοποιήσουν χερσαία επιχείρηση στη Γάζα.

17:57 Η Τουρκία αντιτίθεται στο ισραηλινό τελεσίγραφο για εκκένωση του βορείου τμήματος της Λωρίδας της Γάζας.

17:47 Νετανιάχου σε στρατιώτες στα σύνορα με τη Γάζα: Είστε έτοιμοι για το επόμενο στάδιο;

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ επισκέφτηκε μονάδα πεζικού έξω από τη Λωρίδα της Γάζας το Σάββατο και είπε στους στρατιώτες: «Είστε έτοιμοι για το επόμενο στάδιο; Το επόμενο στάδιο έρχεται».

The IDF responded by striking the origin sites of the launches and is continuing to strike in Lebanon.



During the strikes, a terrorist cell was identified which was suspected of intending to launch anti-tank missiles toward Israel. An IAF aircraft targeted the cell. — Israeli Air Force (@IAFsite) October 14, 2023

17:46 Ισραηλινός στρατός: Τρομοκράτες της Χεζμπολάχ προσπάθησαν να διεισδύσουν στο Ισραήλ από τον Λίβανο

Ισραηλινά αεροσκάφη επιτέθηκαν σε τρομοκράτες που επιχείρησαν να διεισδύσουν στο βόρειο Ισραήλ, καθώς η Χεζμπολάχ επιτέθηκε με πυραύλους και όλμους στη βόρεια περιοχή του όρους Ντοβ.

17:17 Γαλλία: Εκκενώνεται το Ανάκτορο των Βερσαλλιών - Απειλή για βόμβα

Το Ανάκτορο των Βερσαλλιών εκκενώνεται, έπειτα από προειδοποίηση για βόμβα. Νωρίτερα, το Μουσείο του Λούβρου έκλεισε εκτάκτως τις πύλες του για λόγους ασφαλείας.

17:17 Διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων στο Λονδίνο

Χιλιάδες φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές έκαναν πορεία στο κεντρικό Λονδίνο, ζητώντας να σταματήσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

17:02 Μπάιντεν: Οι ΗΠΑ εργάζονται για να αμβλύνουν τις ανθρωπιστικές συνέπειες

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον εργάζεται για να «δημιουργήσει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την επανέναρξη της ροής βοήθειας».

The U.S. is working with the governments of Israel, Egypt, Jordan — and with the UN — to surge support to ease the humanitarian consequences of Hamas’s attack, create conditions needed to resume the flow of assistance, and advocate for the upholding of the law of war. — President Biden (@POTUS) October 14, 2023

16:31 Κίνα: Ζητά να συγκληθεί διεθνής ειρηνευτική σύνοδος για το Μεσανατολικό

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Ουάνγκ Γι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν με αντικείμενο τον πόλεμο του Ισραήλ κατά της Χαμάς, μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο νότιο Ισραήλ.

15:57 Σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο επέμβασης οι Seals και η Delta

Σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο επέμβασης στον πόλεμο στο Ισραήλ βρίσκονται μονάδες των αμερικανικών Ειδικών Δυνάμεων.

15:36 Εικόνες φρίκης από τη δολοφονία αμάχων από τη Χαμάς στο κιμπούτς Κφαρ Αζά

Νέο συγκλονιστικό βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα και αποτυπώνει όλη τη βιαιότητα των τρομοκρατών της Χαμάς απέναντι σε άμαχους Ισραηλινούς στο κιμπούτς Κφαρ Αζά.

This is the home of an entire family in Kfar Aza slaughtered by Hamas terrorists.



The family dog refuses to leave the bed where the family’s children used to sleep before they were butchered. pic.twitter.com/XyikzjzLOd — Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 14, 2023

14:31 Shayetet 13: Αυτοί είναι οι επίλεκτοι Ισραηλινοί κομάντος που κυνηγούν τρομοκράτες στη Γάζα

Η ειδική μονάδα του Ισραηλινού Ναυτικού πρωταγωνιστεί στις επιχειρήσεις των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων κατά στόχων της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς.

The Flotilla 13 elite unit was deployed to the area surrounding the Gaza security fence in a joint effort to regain control of the Sufa military post on October 7th.



The soldiers rescued around 250 hostages alive.



60+ Hamas terrorists were neutralized and 26 were… pic.twitter.com/DWdHKZgdLw — Israel Defense Forces (@IDF) October 12, 2023

14:00 Πρεσβεία του Ισραήλ: Οι φωνές των θυμάτων φωνάζουν από τους τάφους τους για να ακουστούν

Τη λίστα με τα ονόματα των θυμάτων από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς δημοσίευσε στο πρωτοσέλιδά της η γερμανική εφημερίδα «Welt». «Οι φωνές των θυμάτων φωνάζουν από τους τάφους τους για να ακουστούν», τονίζει η Πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα.

Αυτά είναι μερικά μόνο από τα θύματα των βάρβαρων τρομοκρατικών επιθέσεων της #Χαμάς εναντίον αθώων Ισραηλινών ανδρών, γυναικών και παιδιών.



Η @WELTAMSONNTAG το δημοσίευσε στην πρώτη της σελίδα.



Οι φωνές των θυμάτων φωνάζουν από τους τάφους τους για να ακουστούν.… pic.twitter.com/LZSNrTFwyR — Israel in Greece 🇮🇱🇬🇷 (@IsraelinGreece) October 14, 2023

13:40 Συνάντηση Ρώσου ΥΦΥΠΕΞ με στελέχη της Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Μιχαήλ Μπογκντάνοφ, ελπίζει ότι θα συναντηθεί με στελέχη της τρομοκρατικής παλαιστινιακής οργάνωσης για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατάει.

13:31 Νεκρός ο διοικητής της Χαμάς που ηγήθηκε των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσε ότι ο διοικητής της Χαμάς που ηγήθηκε των τρομοκρατικών επιθέσεων κατά ισραηλινών οικισμών έπεσε νεκρός μετά από πλήγμα από drone.

Ali Qadi led the inhumane, barbaric October 7 massacre of civilians in Israel.



We just eliminated him.

All Hamas terrorists will meet the same fate. — Israel Defense Forces (@IDF) October 14, 2023

13:15 Το κρυφό σχέδιο της Χαμάς: Σκοτώστε και πάρτε ομήρους όσους περισσότερους μπορείτε

Το φως της δημοσιότητας έχουν δει τις τελευταίες ώρες διαβαθμισμένα έγγραφα και χάρτες της Χαμάς, τα οποία αποκαλύπτουν τα εγκληματικά πλάνα της τρομοκρατικής οργάνωσης ξεκινώντας από το κιμπούτς Κφαρ Σαάντ.

13:07 Χάρβαρντ: Φοιτητές κατηγορούν το Ισραήλ για τις φονικές επιθέσεις της Χαμάς

Ο Ισραηλινός δισεκατομμυριούχος Άινταν Όφερ και η σύζυγός του παραιτήθηκαν από το εκτελεστικό συμβούλιο του Kennedy School of Government του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, μετά τον σάλο που προκάλεσε δημοσίευση δήλωσης κατά του Ισραήλ από έναν συνασπισμό περίπου 30 φοιτητικών ομάδων.

13:05 Αμερικανός αξιωματούχος: Ισραήλ και Αίγυπτος συμφώνησαν να ανοίξει η διάβαση της Ράφα

Οι Αμερικανοί πολίτες θα μπορούν να εγκαταλείψουν τη Γάζα μέσω της συνοριακής διέλευσης της Ράφα προς την Αίγυπτο, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

13:00 Η ενημέρωση του ισραηλινού στρατού για τις εξελίξεις των τελευταίων ωρών

«Δεν θέλουμε να σκοτώσουμε κανέναν άμαχο, πολεμάμε μόνο με τη Χαμάς», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Listen in as an IDF Spokesperson @jconricus provides a situational update as the war against Hamas continues. https://t.co/UeIUKgRJGu — Israel Defense Forces (@IDF) October 14, 2023

12:50 Bloomberg: Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή σημαίνει απειλή για την παγκόσμια οικονομία

Μεγάλο είναι το οικονομικό διακύβευμα των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, αφού ο πόλεμος ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτή αντίδραση στην παγκόσμια οικονομία, είναι πιθανή ακόμα και η ύφεση.