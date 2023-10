Ισραηλινός στρατός: Δεν θέλουμε να σκοτώσουμε κανέναν άμαχο, πολεμάμε ενάντια στη Χαμάς

Την εικόνα της κατάστασης στην περιοχή της Γάζας έδωσε το πρωί του Σαββάτου στη δημοσιότητα ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, αντισυνταγματάρχης Τζόναθαν Κονρίκους.

Ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, ακριβώς μια εβδομάδα μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μέσω Twitter τόνισε πως «Δεν προσπαθούμε να σκοτώσουμε ή να τραυματίσουμε κανέναν άμαχο. Δεν είναι ο εχθρός μας. Πολεμούμε ενάντια στη Χαμάς. Αυτό πρέπει να είναι απολύτως σαφές. Στοχεύουμε τις υποδομές τους - όπου κι αν βρίσκονται».

Ο Κόντικους συνέχισε λέγοντας «παροτρύνουμε όλους τους πολίτες της Γάζας να κινηθούν νότια σε περιοχές που είναι ασφαλείς και δεν αποτελούν πεδίο επιχειρήσεων».

