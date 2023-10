Πόλεμος στο Ισραήλ

Η Ισραηλινή Αεροπορία ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον Αλί Καντί, διοικητή της Χαμάς υπεύθυνο για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου κατά των ισραηλινών οικισμών. Νωρίτερα, είχε ανακοινωθεί και ο θάνατος του Μουράντ Αμπού Μουράντ, που ήταν επικεφαλής της επίθεσης με τα αλεξίπτωτα πλαγιάς. Την ίδια ώρα, χιλιάδες Παλαιστίνιοι εκκενώνουν προς τη νότια Γάζα, καθώς στις 16:00 εκπνέει το νέο ισραηλινό τελεσίγραφο.

Σύμφωνα με την Ισραηλινή Αεροπορία, ο Αλί Καντί ήταν διοικητής λόχου της δύναμης κομάντο «Νάκμπα», που εξαπέλυσε τις τρομοκρατικές επιθέσεις και διέπραξε θηριωδίες κατά των ισραηλινών οικισμών κοντά στη Λωρίδα της Γάζας το περασμένο Σαββατοκύριακο. Σημειώνεται ότι το 2005 ο συγκεκριμένος είχε συλληφθεί για την απαγωγή και τη δολοφονία Ισραηλινών πολιτών και είχε απελευθερωθεί στο πλαίσιο της ανταλλαγής αιχμαλώτων που είχαν συμφωνήσει Ισραήλ και Χαμάς, προκειμένου οι Παλαιστίνιοι τρομοκράτες να απελευθερώσουν τον Ισραηλινό στρατιώτη Γκιλάντ Σαλίτ.

כלי טיס של חיל-אוויר, בהכוונה מודיעינית של שב"כ ואמ"ן, חיסלו את עלי קאצ'י, מפקד בכוח הנח'בה של ארגון הטרור חמאס, שהוביל מתקפת טרור ביישובי עוטף עזה בסוף השבוע האחרון. בשנת 2005 עלי נעצר בעקבות חטיפה ורצח של ישראלים והוחזר כחלק מעסקת גלעד שליט. pic.twitter.com/BpfqdxEUeT — Israeli Air Force (@IAFsite) October 14, 2023

Based on precise IDF and ISA intelligence, IAF aircraft killed Ali Qadi, a company commander of the Hamas "Nukhba" commando force, who led the terror attack in Israeli communities near the Gaza Strip last weekend. — Israeli Air Force (@IAFsite) October 14, 2023

In 2005, Ali was apprehended following the kidnapping and murder of Israeli civilians and was released as part of the Gilad Shalit prisoner exchange. — Israeli Air Force (@IAFsite) October 14, 2023

Ηχούν την τελευταία ώρα οι σειρήνες όχι μόνο στο Τελ Αβίβ, αλλά και σε όλη την περιοχή του κεντρικού Ισραήλ λόγω ενός μπαράζ ρουκετών, ενώ οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έθεσαν νέα προθεσμία για να εγκαταλείψουν οι Παλαιστίνιοι το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και να κατευθυνθούν προς νότο με ασφάλεια σε μια προδιαγεγραμμένη διαδρομή, κάτι που θα πρέπει να κάνουν σήμερα από τις 10:00 έως τις 16:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Οι κάτοικοι του Μπέιτ Χανούν θα πρέπει να πάνε στο Χαν Γιουνίς και θα ακολουθήσουν περαιτέρω οδηγίες, έγραψε στα αραβικά στην πλατφόρμα X ένας στρατιωτικός εκπρόσωπος.

«Εάν νοιάζεστε για τον εαυτό σας και τους αγαπημένους σας, πηγαίνετε νότια σύμφωνα με τις οδηγίες. Να είστε βέβαιοι ότι οι ηγέτες της Χαμάς έχουν φροντίσει τον εαυτό τους και καλύπτονται από χτυπήματα στην περιοχή» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, προτρέποντας τους αμάχους να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένους διαδρόμους εκκένωσης για να απομακρυνθούν από την πόλη της Γάζας «με ασφάλεια».

#عاجل 🔴بيان مهم لسكان مدينة غزة🔴 ناشدناكم في الأيام الاخيرة مغادرة مدينة غزة إلى جنوب وادي غزة بهدف الحفاظ على سلامتكم. أود إبلاغكم بأن جيش الدفاع الإسرائيلي سيسمح بالتحرّك على الشوارع المُشار إليها دون أي اذًى بين الساعات 10:00- 16:00. من أجل سلامتكم، استغلوا الوقت القريب من… pic.twitter.com/zNSq1hnLQY — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 14, 2023

Η διαταγή των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων να αποχωρήσουν από τις βόρειες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι θεωρείται ένδειξη ότι επίκειται χερσαία επίθεση του ισραηλινού στρατού.

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις

14:31 Shayetet 13: Αυτοί είναι οι επίλεκτοι Ισραηλινοί κομάντος που κυνηγούν τρομοκράτες στη Γάζα

Η ειδική μονάδα του Ισραηλινού Ναυτικού πρωταγωνιστεί στις επιχειρήσεις των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων κατά στόχων της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς.

The Flotilla 13 elite unit was deployed to the area surrounding the Gaza security fence in a joint effort to regain control of the Sufa military post on October 7th.



The soldiers rescued around 250 hostages alive.



60+ Hamas terrorists were neutralized and 26 were… pic.twitter.com/DWdHKZgdLw — Israel Defense Forces (@IDF) October 12, 2023

14:00 Πρεσβεία του Ισραήλ: Οι φωνές των θυμάτων φωνάζουν από τους τάφους τους για να ακουστούν

Τη λίστα με τα ονόματα των θυμάτων από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς δημοσίευσε στο πρωτοσέλιδά της η γερμανική εφημερίδα «Welt». «Οι φωνές των θυμάτων φωνάζουν από τους τάφους τους για να ακουστούν», τονίζει η Πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα.

Αυτά είναι μερικά μόνο από τα θύματα των βάρβαρων τρομοκρατικών επιθέσεων της #Χαμάς εναντίον αθώων Ισραηλινών ανδρών, γυναικών και παιδιών.



Η @WELTAMSONNTAG το δημοσίευσε στην πρώτη της σελίδα.



Οι φωνές των θυμάτων φωνάζουν από τους τάφους τους για να ακουστούν.… pic.twitter.com/LZSNrTFwyR — Israel in Greece 🇮🇱🇬🇷 (@IsraelinGreece) October 14, 2023

13:40 Συνάντηση Ρώσου ΥΦΥΠΕΞ με στελέχη της Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Μιχαήλ Μπογκντάνοφ, ελπίζει ότι θα συναντηθεί με στελέχη της τρομοκρατικής παλαιστινιακής οργάνωσης για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατάει.

13:31 Νεκρός ο διοικητής της Χαμάς που ηγήθηκε των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσε ότι ο διοικητής της Χαμάς που ηγήθηκε των τρομοκρατικών επιθέσεων κατά ισραηλινών οικισμών έπεσε νεκρός μετά από πλήγμα από drone.

Ali Qadi led the inhumane, barbaric October 7 massacre of civilians in Israel.



We just eliminated him.

All Hamas terrorists will meet the same fate. — Israel Defense Forces (@IDF) October 14, 2023

13:15 Το κρυφό σχέδιο της Χαμάς: Σκοτώστε και πάρτε ομήρους όσους περισσότερους μπορείτε

Το φως της δημοσιότητας έχουν δει τις τελευταίες ώρες διαβαθμισμένα έγγραφα και χάρτες της Χαμάς, τα οποία αποκαλύπτουν τα εγκληματικά πλάνα της τρομοκρατικής οργάνωσης ξεκινώντας από το κιμπούτς Κφαρ Σαάντ.

13:07 Χάρβαρντ: Φοιτητές κατηγορούν το Ισραήλ για τις φονικές επιθέσεις της Χαμάς

Ο Ισραηλινός δισεκατομμυριούχος Άινταν Όφερ και η σύζυγός του παραιτήθηκαν από το εκτελεστικό συμβούλιο του Kennedy School of Government του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, μετά τον σάλο που προκάλεσε δημοσίευση δήλωσης κατά του Ισραήλ από έναν συνασπισμό περίπου 30 φοιτητικών ομάδων.

13:05 Αμερικανός αξιωματούχος: Ισραήλ και Αίγυπτος συμφώνησαν να ανοίξει η διάβαση της Ράφα

Οι Αμερικανοί πολίτες θα μπορούν να εγκαταλείψουν τη Γάζα μέσω της συνοριακής διέλευσης της Ράφα προς την Αίγυπτο, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

13:00 Η ενημέρωση του ισραηλινού στρατού για τις εξελίξεις των τελευταίων ωρών

«Δεν θέλουμε να σκοτώσουμε κανέναν άμαχο, πολεμάμε μόνο με τη Χαμάς», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Listen in as an IDF Spokesperson @jconricus provides a situational update as the war against Hamas continues. https://t.co/UeIUKgRJGu — Israel Defense Forces (@IDF) October 14, 2023

12:50 Bloomberg: Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή σημαίνει απειλή για την παγκόσμια οικονομία

Μεγάλο είναι το οικονομικό διακύβευμα των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, αφού ο πόλεμος ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτή αντίδραση στην παγκόσμια οικονομία, είναι πιθανή ακόμα και η ύφεση.