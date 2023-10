Πόλεμος στο Ισραήλ

Ένας υψηλόβαθμος στρατιωτικός αξιωματούχος του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς σκοτώθηκε στη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών από την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, ανακοίνωσε σήμερα στρατιωτικός εκπρόσωπος.

IDF says that in an overnight airstrike in the Gaza Strip, the head of Hamas's aerial array, Murad Abu Murad, was killed. The strike targeted a headquarters from which the terror group managed its aerial activity, according to the IDF. pic.twitter.com/KqYjDCqrTX