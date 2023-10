Γαλλία: Εκκενώνεται το Ανάκτορο των Βερσαλλιών - Απειλή για βόμβα (vid)

Το Ανάκτορο των Βερσαλλιών εκκενώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 5:00 το απόγευμα, έπειτα από προειδοποίηση για βόμβα, ανέφερε μια αστυνομική πηγή.

Ο συναγερμός σήμανε έπειτα από ανώνυμη προειδοποίηση στον ιστότοπο moncommissariat.fr, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η πηγή αυτή. Οι Βερσαλλίες δεν πρόκειται να ξανανοίξουν για το κοινό σήμερα.

NOW - Palace of Versailles in Paris is evacuated. Bomb threat. pic.twitter.com/7YabgZRyU4

The Palace of Versailles, Louvre Museum, as well as several other Tourist Locations in Paris, France are currently being Evacuated following a reported Bomb Threat. pic.twitter.com/qL9nP5ucSY