Πόλεμος στο Ισραήλ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον εργάζεται για να «δημιουργήσει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την επανέναρξη της ροής βοήθειας».

Συγκεκριμένα έγραψε:

«Οι ΗΠΑ συνεργάζονται με τις κυβερνήσεις του Ισραήλ, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας - και με τα Ηνωμένα Έθνη - για να αυξήσουν την υποστήριξή τους ώστε να απαλύνουν τις ανθρωπιστικές συνέπειες της επίθεσης της Χαμάς, να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να συνεχιστεί η ροή της βοήθειας και να υποστηρίξουν την τήρηση του δικαίου του πολέμου».

The U.S. is working with the governments of Israel, Egypt, Jordan — and with the UN — to surge support to ease the humanitarian consequences of Hamas’s attack, create conditions needed to resume the flow of assistance, and advocate for the upholding of the law of war.