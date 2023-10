Βίντεο: Εικόνες φρίκης από τη δολοφονία αμάχων από την Χαμάς στο κιμπούτς Κφαρ Αζά

Νέο συγκλονιστικό βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα και αποτυπώνει όλη τη βιαιότητα των τρομοκρατών της Χαμάς απέναντι σε αμάχους Ισραηλινούς στο κιμπούτς Κφαρ Αζά.

Σύμφωνα με την περιγραφή του βίντεο, ολόκληρη η οικογένεια που διέμενε στο συγκεκριμένο σπίτι στο Κιμπούτς Κφαρ Αζά σφαγιάστηκε από τρομοκράτες της Χαμάς, ενώ το σκυλί της οικογένειας δεν έφυγε από το κρεβάτι όπου συνήθιζε να κοιμάται η οικογένεια πριν δολοφονηθεί.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

This is the home of an entire family in Kfar Aza slaughtered by Hamas terrorists.



The family dog refuses to leave the bed where the family’s children used to sleep before they were butchered. pic.twitter.com/XyikzjzLOd