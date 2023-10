Μεσανατολικό

Νέα διορία στους κατοίκους της πόλης της Γάζας και της βόρειας Γάζας, προκειμένου να απομακρυνθούν προς τον νότο, έδωσε το Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων απεικονίζεται ένας διάδρομος όπου δε θα πραγματοποιηθούν επιθέσεις από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι (ώρα Ισραήλ και Ελλάδος).

«Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, παρακαλείστε να εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία για να μετακινηθείτε προς από τη βόρεια Γάζα προς τον νότο. Η ασφάλειά σας και η ασφάλεια των οικογενειών σας έχει σημασία. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες μας και κατευθυνθείτε νότια. Να είστε σίγουροι ότι οι ηγέτες της Χαμάς έχουν ήδη εξασφαλίσει την ασφάλειά τους και την ασφάλεια των οικογενειών τους», αναφέρεται στην ανακοίνωση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF).

Residents of Gaza City and northern Gaza, in the past days, we've urged you to relocate to the southern area for your safety. We want to inform you that the IDF will not carry out any operations along this route from 10 AM to 1 PM. During this window, please take the opportunity… pic.twitter.com/JUkcGOg0yv