Πόλεμος στο Ισραήλ

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, φέρεται να εξέδωσε προειδοποίηση προς το Ιράν και την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ να μην εμπλακούν στον πόλεμο στο Ισραήλ.

The President of France, Emmanuel Macron has reportedly issued a Warning to Iran and Hezbollah against getting involved with the War in Israel.

Νωρίτερα, σύμφωνα με το Reuters, η Τεχεράνη είχε προειδοποιήσει σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «αν δεν σταματήσουν τα εγκλήματα πολέμου και η γενοκτονία του Ισραήλ, τότε η κατάσταση θα μπορούσε να ξεφύγει από τον έλεγχο με εκτεταμένες συνέπειες».

If the Israeli apartheid’s war crimes & genocide are not halted immediately, the situation could spiral out of control & ricochet far-reaching consequences—the responsibility of which lies with the UN, the Security Council & the states steering the Council toward a dead end.