Σύγκρουση στη Μ. Ανατολή

Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις σε τρεις ιρανικές εγκαταστάσεις νωρίς την Κυριακή, συμμετέχοντας άμεσα στην προσπάθεια του Ισραήλ να εξουδετερώσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, εν μέσω απειλών της Τεχεράνης για αντίποινα που μπορεί να προκαλέσουν ευρύτερη περιφερειακή σύρραξη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε μέσω διαγγέλματος την επιτυχία των στρατιωτικών επιχειρήσεων, κάνοντας λόγο για ολοκληρωτική καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων της Τεχεράνης. Στόχοι ήταν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Φορντό, στο Ισφαχάν και στη Νατάνζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Φορντό καταστράφηκε πλήρως και χαρακτήρισε το πλήγμα «καταπληκτική επιτυχία», καλώντας παράλληλα τους Ιρανούς σε ειρήνη, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα δεχθούν νέα πλήγματα.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν τις επιθέσεις στις εγκαταστάσεις, ενώ Ιρανός αξιωματούχος διαβεβαίωσε ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις που επλήγησαν δεν περιείχαν ραδιενεργά υλικά.

Νυχτερινές συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, με στοχευμένες επιθέσεις σε στρατιωτικές βάσεις. Ιρακινά μέσα μετέδωσαν βομβαρδισμούς σε Μπαντάρ Αμπάς, Ταμπρίζ και Σιράζ, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επίθεση drones κατά του Ισραήλ.

09:08 Απειλές Ιράν προς ΗΠΑ: Κάθε πολίτης ή στρατιωτική δύναμη των ΗΠΑ στην περιοχή είναι πλέον «θεμιτός στόχος»

Στον απόηχο των αμερικανικών βομβαρδισμών σε τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, η ιρανική κρατική τηλεόραση (IRIB) προαναγγέλλει ανταποδοτικά πλήγματα, υπογραμμίζοντας πως κάθε πολίτης ή στρατιωτική δύναμη των ΗΠΑ στην περιοχή της Μέσης Ανατολής είναι πλέον «θεμιτός στόχος».

Μεταδόθηκε χάρτης με τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, με τον παρουσιαστή να σχολιάζει: «Εσείς το ξεκινήσατε, εμείς θα το τελειώσουμε», σύμφωνα με τη μετάφραση των Times of Israel.

Εν αναμονή της επίσημης αποτίμησης των ζημιών στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Φορντό, της Νατάνζ και του Ισφαχάν, ιρανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν νωρίτερα τα αμερικανικά πλήγματα στις τρεις τοποθεσίες.

09:03 Νέες απειλές Τραμπ: Αν το Ιράν προχωρήσει σε αντίποινα, η απάντησή μας θα είναι πολύ πιο δυνατή



Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του στο Truth Social απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς το Ιράν, υποσχόμενος συντριπτικά αντίποινα εάν η Τεχεράνη απαντήσει με βία.

«ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΑΝΤΊΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΙΡΆΝ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΗΝΩΜΈΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΏΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΉΣ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΎΝ ΜΕ ΔΎΝΑΜΗ ΠΟΛΎ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΗ ΑΠΌ ΑΥΤΉ ΠΟΥ ΕΊΔΑΜΕ ΑΠΌΨΕ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ» έγραψε ο Τραμπ.

08:59 Νετανιάχου: Κράτησα την υπόσχεσή μου για καταστροφή των πυρηνικών του Ιράν (vid)

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε δήλωσή του μέσω βίντεο προς τον ισραηλινό λαό ανέφερε πως τήρησε την υπόσχεση που είχε δώσει ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν θα καταστραφούν.

08:52 Νετανιάχου: Ειρήνη μέσω της δύναμης - Τολμηρή απόφαση Τραμπ που θα αλλάξει την ιστορία

Στην πρώτη του τοποθέτηση μετά τα αμερικανικά χτυπήματα στο Ιράν, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και οι ΗΠΑ ενήργησαν με σθένος.

«Ο πρόεδρος Τραμπ και εγώ λέμε συχνά: «Ειρήνη μέσω της δύναμης». Πρώτα έρχεται η δύναμη και μετά η ειρήνη. Και απόψε, ο Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενήργησαν με πολλή δύναμη. Ήταν μια τολμηρή απόφαση του Τραμπ θα αλλάξει την ιστορία», ανέφερε στο Χ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

President Trump and I often say: ‘Peace through strength.’



First comes strength, then comes peace.



And tonight, @realDonaldTrump and the United States acted with a lot of strength. pic.twitter.com/7lTWCZkgw7