Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Η Εκπρόσωπος Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής της στο X την Κυριακή (22/06) ότι οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα πραγματοποιήσουν έκτακτη συνεδρίαση τη Δευτέρα (23/06).

«Δεν πρέπει να επιτραπεί στον Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα, καθώς αυτό θα αποτελούσε απειλή για τη διεθνή ασφάλεια. Καλώ όλες τις πλευρές να κάνουν ένα βήμα πίσω, να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να αποτρέψουν την περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης», ανέφερε στην ανάρτησή της στο Χ.

