Αραγτσί: Όλα τα σενάρια στο τραπέζι - Μεταβαίνω στη Μόσχα για συνάντηση με τον Πούτιν

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί καταδίκασε τις αμερικανικές επιθέσεις στα πυρηνικά εργοστάσια του Ιράν.

Ο υπουργός Εξωτερικών Αραγτσί καταδίκασε τη «βάρβαρη στρατιωτική επιθετικότητα» της Ουάσιγκτον κατά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν», κάνοντας λόγο για «εξωφρενική, σοβαρή και άνευ προηγουμένου παραβίαση των θεμελιωδών αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου».

Παράλληλα, κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι παραπλάνησε όχι μόνο το Ιράν, αλλά και τη χώρα του, ενώ ζήτησε την παρέμβαση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. «Ένας νταής, ο Τραμπ, σέρνει τον κόσμο σε σύγκρουση», είπε, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. «Όλα είναι στο τραπέζι για να υπερασπιστούμε το έθνος μας». τόνισε.

Ερωτηθείς αν υπάρχει ακόμα περιθώριο για διπλωματία μετά την αμερικανική επίθεση, ο Αραγτσί απάντησε «όχι τώρα».

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί γνωστοποίησε ακόμη ότι έχει προγραμματίσει να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα αύριο Δευτέρα, μετά τις αμερικανικές επιδρομές εναντίον εγκαταστάσεων του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

«Θα ταξιδέψω στη Μόσχα σήμερα το απόγευμα και (...) θα έχω σοβαρές διαβουλεύσεις με τον Ρώσο πρόεδρο αύριο», δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί στο περιθώριο της συνόδου του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC) στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε, επίσης,νωρίτερα, ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ «αποφάσισαν να τινάξουν στον αέρα» τη διπλωματία εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

«Βρισκόμασταν σε διαπραγματεύσεις (σ.σ. για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν) με τις ΗΠΑ όταν το Ισραήλ αποφάσισε να τινάξει στον αέρα αυτή τη διπλωματία», δήλωσε ο Αραγτσί με ανάρτηση του στο X, προσθέτοντας ότι καθώς το Ιράν συνομιλούσε με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «οι ΗΠΑ αποφάσισαν, με τη σειρά τους, να τινάξουν στον αέρα αυτές τις διπλωματικές κινήσεις».

Αντιδρώντας στις ευρωπαϊκές εκκλήσεις για επιστροφή του Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας είπε: «Πώς μπορεί το Ιράν να επιστρέψει σε κάτι που δεν εγκατέλειψε ποτέ, πόσο μάλλον να καταστρέψει;»

