IDF: Οι αμερικανικές επιδρομές στο Ιράν έγιναν σε συντονισμό με το Ισραήλ

Η αμερικανική επιδρομή κατά πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν που εξαπολύθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας Σαββάτου προς σήμερα Κυριακή έγινε σε συντονισμό με τον ισραηλινό στρατό, ανακοίνωσε την Κυριακή ο ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, ο αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων Εϊάλ Ζαμίρ βρίσκεται σε επαφή με Αμερικανούς ομολόγους του από την έναρξη της σύρραξης του Ισραήλ με το Ιράν και ο συντονισμός μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ έγινε ακόμη πιο στενός πρόσφατα.

«Έχουμε περισσότερους στόχους και ενεργούμε συνεχώς για την επίτευξή τους. Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε για την επίτευξη αυτών των στόχων», τόνισε ο Ντεφρίν σε συνέντευξη Τύπου.

🚨 URGENT: The United States has carried out direct airstrikes on Iran’s major nuclear facilities, including Fordow, Natanz, and Isfahan. This unprecedented move has caused significant damage to Iran’s nuclear infrastructure and escalated tensions in the region.



Highlights:… pic.twitter.com/1ZDIs3PFcB