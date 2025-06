AFP: Δορυφορικές εικόνες καταγράφουν τις καταστροφές της πυρηνικής βάσης του Φορντό

Δορυφορικές φωτογραφίες που δημοσίευσε την Κυριακή το Associated Press καταγράφουν καταστροφές στην είσοδο της υπόγειας πυρηνικής εγκατάστασης στο Φορντό μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς.

Οι φωτογραφίες του Planet Labs PBC φαίνονται επίσης να καταγράφουν καταστροφές και στο ίδιο το βουνό, κάτω από το οποίο βρίσκεται η ίδια η ιρανική εγκατάστασηστο Φορντό, από την οποία το καθεστώς λέει ότι είχε απομακρύνει έγκαιρα τις ποσότητες εμπλουτισμένου ουρανίου.

Με την κατάρρευση των εισόδων των σηράγγων, που οδηγούν στην υπόγεια ιρανική μονάδα, οι Ιρανοί θα πρέπει να σκάψουν βαθιά για να προσεγγίσουν ό,τι έχει απομείνει όρθιο μετά τη ρίψη των διατρητικών βομβών από τα «αόρατα» αμερικανικά βομβαρδιστικά B-2 Spirit.

Τμήματα του μέχρι χθες καφέ βουνού εμφανίζονται πλέον με γκρι χρώμα και τα περιγράμματα του δείχνουν ελαφρώς διαφορετικά από ό,τι σε προηγούμενες δορυφορικές φωτογραφίες, γεγονός που υποδηλώνει ότι η τεράστια έκρηξη εκτόξευσε μπάζα και συντρίμμια γύρω από το σημείο. Αυτό υποδηλώνει τη χρήση εξειδικευμένων αμερικανικών διατρητικών βομβών.

Στις ίδιες εικόνες διακρίνεται ακόμη ένας ανοιχτόχρωμος γκρι καπνός να αιωρείται στον αέρα. Το Ιράν δεν έχει ακόμη αποκαλύψει την έκταση των καταστροφών στη μονάδα του.

BREAKING: Satellite images taken on Sunday and analyzed by The Associated Press show damage to the entryways to Iran’s underground nuclear site at Fordo after U.S. airstrikes targeted the facility. https://t.co/rNIQTRfp4N