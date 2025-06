Ιράν: Ισχυρή έκρηξη στην πόλη Μπουσέρ (vid)

Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε στην νότια ιρανική πόλη Μπουσέρ, τόνισε η ιρανική εφημερίδα Shargh με ανάρτηση στο Telegram το μεσημέρι της Κυριακής.

Στο Μπουσέρ βρίσκεται ο μοναδικός ηλεκτροπαραγωγικός πυρηνικός σταθμός που λειτουργεί στο Ιράν και σε αυτόν χρησιμοποιείται ρωσικό πυρηνικό καύσιμο.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ενεργοποιήθηκαν συστήματα αεράμυνας στην ανατολική Τεχεράνη και στην επαρχία Γιαζντ.

A massive fire and a giant mushroom-shaped smoke cloud following an Israeli attack on Iran now.



Israeli media:

The Israeli Defense Forces are targeting weapons depots in southwestern Iran.



Iranian media:

A loud explosion heard in the city of Bushehr…