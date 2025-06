Ιράν: Η Βουλή ενέκρινε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ - Το Ανώτατο Συμβούλιο Ασφαλείας καλείται να πάρει την τελική απόφαση

Κλιμακώνει περαιτέρω την ένταση στον Περσικό Κόλπο το Ιράν καθώς το κοινοβούλιο της χώρας ενέκρινε σε πρώτη φάση την πρόταση να κλείσει το στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ.

Συγκεκριμένα, η ιρανική Βουλή ενέκρινε την Κυριακή το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και πλέον το Ανώτατο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ιράν καλείται να λάβει την τελική απόφαση αναφορικά με το αν θα προβεί στο κλείσιμο αυτού του μεγάλης στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας διόδου, όπως μετέδωσε το ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο PRESS TV.

Η απόφαση για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου και φυσικού αερίου, δεν είναι ακόμη οριστική.

Ωστόσο, ο βουλευτής και διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, Εσμαΐλ Κοσάρι, δήλωσε στο Young Journalist Club την Κυριακή ότι η ενέργεια αυτή είναι στην ημερήσια διάταξη και «θα γίνει όποτε κριθεί αναγκαία».

