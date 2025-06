Στάρμερ: To Ιράν πρέπει να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Κάλεσμα προς το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ώστε να υπάρξει «διπλωματική λύση για τον τερματισμό της κρίσης» απηύθυνε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ την Κυριακή (22/06), συμπληρώνοντας ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αποτελεί σοβαρή απειλή για τη διεθνή ασφάλεια.

Συγκεκριμένα, μέσω ανάρτησής του στο X ανέφερε: «Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αποτελεί σοβαρή απειλή για τη διεθνή ασφάλεια. Δεν μπορεί ποτέ να επιτραπεί στο Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και οι ΗΠΑ έχουν λάβει μέτρα για την άμβλυνση αυτής της απειλής.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει ασταθής και η σταθερότητα στην περιοχή αποτελεί προτεραιότητα. Καλούμε το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να καταλήξει σε διπλωματική λύση για τον τερματισμό αυτής της κρίσης».

Iran’s nuclear programme is a grave threat to international security. Iran can never be allowed to develop a nuclear weapon and the US has taken action to alleviate that threat.



