Μαρκ Κάρνεϊ (Καναδός πρωθυπουργός): Τα εμπλεκόμενα μέρη να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ κάλεσε την Κυριακή τα εμπλεκόμενα μέρη να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να καταλήξουν σε μια διπλωματική λύση μετά την αμερικανική επίθεση στις κύριες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

«Ενώ η στρατιωτική δράση των ΗΠΑ που έγινε χθες το βράδυ είχε σχεδιαστεί για να μετριάσει αυτήν την απειλή, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά ασταθής», δήλωσε ο Κάρνεϊ, συμπληρώνοντας: «Ο Καναδάς καλεί τα μέρη να επιστρέψουν αμέσως στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να καταλήξουν σε διπλωματική λύση για τον τερματισμό αυτής της κρίσης».

Η ανάρτηση του Καναδού πρωθυπουργού:

Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αποτελεί σοβαρή απειλή για τη διεθνή ασφάλεια και ο Καναδάς έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν μπορεί ποτέ να επιτραπεί στο Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

Ενώ η στρατιωτική δράση των ΗΠΑ που αναλήφθηκε χθες το βράδυ είχε ως στόχο την άμβλυνση αυτής της απειλής, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά ασταθής. Η σταθερότητα στην περιοχή αποτελεί προτεραιότητα.

Ο Καναδάς καλεί τα μέρη να επιστρέψουν αμέσως στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να καταλήξουν σε διπλωματική λύση για τον τερματισμό αυτής της κρίσης. Όπως συμφώνησαν οι ηγέτες της G7 στο Κανανάσκις, η επίλυση της ιρανικής κρίσης θα πρέπει να οδηγήσει σε μια ευρύτερη αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης μιας εκεχειρίας στη Γάζα.

