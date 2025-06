Στρατηγός Νταν Κέιν για την επίθεση των ΗΠΑ: 18ωρη η πτήση των βομβαρδιστικών

Φως στις λεπτομέρειες και τους στόχους της ευρείας στρατιωτικής επιχείρησης που πραγματοποίησαν τα ξημερώματα της Κυριακής οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον των τριών ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων ανέλυσε κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Πιτ Χέγκσεθ, στο Πεντάγωνο, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν.

Όπως δήλωσε, παρουσιάζοντας γραφήματα, η επιχείρηση ξεκίνησε τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (ώρα ΗΠΑ), όταν βομβαρδιστικά B-2 απογειώθηκαν από αμερικανικές βάσεις. Ορισμένα από αυτά κινήθηκαν δυτικά, προς τον Ειρηνικό Ωκεανό, σε μια προσχεδιασμένη προσπάθεια παραπλάνησης για να διατηρηθεί ο αιφνιδιασμός.

Κατά τη 18ωρη πορεία προς τους στόχους, τα αεροσκάφη ανεφοδιάστηκαν στον αέρα πολλές φορές. Την ίδια στιγμή, στις 5 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ), αμερικανικό υποβρύχιο εκτόξευσε περισσότερους από 24 πυραύλους Tomahawk, πλήττοντας την περιοχή Ισφαχάν, όπου βρίσκεται μία από τις βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Joint Chiefs of Staff Chair Gen. Dan Caine (@thejointstaff) on Operation MIDNIGHT HAMMER: "This was the largest B-2 operation strike in U.S. history." pic.twitter.com/VeyUjP84JT