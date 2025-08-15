Live Σύνοδος Κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας

Ώρες απομένουν για την πρώτη συνάντηση ανάμεσα σε Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν από τη στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ ορκίστηκε για δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο.

Η συνάντηση (22:30 ώρα Ελλάδος) που θα γίνει σε αεροπορική βάση της εποχής του Ψυχρού Πολέμου, έχει διπλή ατζέντα: μια πιθανή κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία και, σε δεύτερο επίπεδο, την προοπτική μιας νέας συμφωνίας ελέγχου πυρηνικών όπλων.

Live οι τελευταίες εξελίξεις από τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν

16: 36 Τηλεφωνική επικονωνία Μακρόν - Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Εμανουέλ Μακρόν είχαν σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ, που αναδημοσιεύει το CNN.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν «τη στιγμή που θα είναι πιο χρήσιμο και αποτελεσματικό» μετά τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

16:35 Στην Αλάσκα η ρωσική αντιπροσωπεία - Λαβρόφ για το εάν εχει άγχος: «Τι είναι αυτό;»

Στην Αλάσκα αφίχθη η ρωσική αντιπροσωπεία, λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση κορυφής με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ο επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων Κιρίλ Ντμιτρίεφ και ο υπουργός Οικονομικών Αντόν Σιλουάνοφ έφτασαν το βράδυ της Πέμπτης στο Άνκορατζ.

Κατά τη διάρκεια σύντομης συνομιλίας με Ρώσο δημοσιογράφο, ο Λαβρόφ ρωτήθηκε αν αισθάνεται άγχος ενόψει των διαπραγματεύσεων με την αμερικανική πλευρά. Με ατάραχη ψυχραιμία απάντησε με ερώτηση: «Τι είναι αυτό;», υποδηλώνοντας ότι η έννοια του άγχους του είναι άγνωστη.

Ο Λαβρόφ τράβηξε την προσοχή των δημοσιογράφων με μια ασυνήθιστη επιλογή ένδυσης: ένα μακρυμάνικο πουκάμισο με το ακρωνύμιο CCCP, που στα ρωσικά σημαίνει «ΕΣΣΔ».

💬 Sergey #Lavrov’s answers to media questions, Anchorage:



We never try to anticipate the outcome of negotiations. What we do know, however, is that we have arguments we can contribute to the discussion and that our position is clear. We will present it.https://t.co/hBwFSEm9Xf pic.twitter.com/uamb1npPd4 — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) August 15, 2025

16:23 Τραμπ: Ο Πούτιν είναι έξυπνος τύπος, κάτι μπορεί να προκύψει

Εν πτήσει, ο Ντόναλντ Τραμπ συνομιλεί αυτή την ώρα με δημοσιογράφους. Δηλώνει ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «έξυπνος τύπος» και ότι οι δυο τους «τα πάνε καλά», με «αμοιβαίο σεβασμό και από τις δύο πλευρές», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «κάτι θα προκύψει».

«Παρατήρησα ότι φέρνει πολλούς επιχειρηματίες από τη Ρωσία, και αυτό είναι καλό. Μου αρέσει γιατί θέλουν να κάνουν δουλειές, αλλά δεν θα το κάνουν μέχρι να σταματήσει ο πόλεμος», σημειώνει.

Για τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, ο Τραμπ εκτιμά ότι ο Πούτιν «προσπαθεί να στήσει σκηνικό» και ότι «κατά τη γνώμη του, αυτό τον βοηθά να κλείσει μια καλύτερη συμφωνία».

Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι «στην πραγματικότητα αυτό τον βλάπτει και θα του μιλήσω γι’ αυτό».

16:18 Ζελένσκι για την συνάντηση Τραμπ με Πούτιν: Υπολογίζουμε στην Αμερική

Απαντώντας στα σχόλια που έκανε ο Τραμπ την ώρα της αναχώρησής του για την Αλάσκα, ο Ζελένσκι σημείωσε: «Πράγματι, το διακύβευμα είναι μεγάλο».

Και πρόσθεσε: «Το βασικό είναι αυτή η συνάντηση να ανοίξει έναν πραγματικό δρόμο προς μια δίκαιη ειρήνη και μια ουσιαστική συζήτηση μεταξύ ηγετών σε τριμερή μορφή – Ουκρανία, Ηνωμένες Πολιτείες και ρωσική πλευρά.

Ήρθε η ώρα να τελειώσει ο πόλεμος και τα απαραίτητα βήματα πρέπει να γίνουν από τη Ρωσία. Υπολογίζουμε στην Αμερική. Είμαστε έτοιμοι, όπως πάντα, να εργαστούμε όσο το δυνατόν πιο παραγωγικά».

16:00 Τραμπ δηλώνει ότι θα αφήσει την Ουκρανία να αποφασίσει για ανταλλαγές εδαφών με τη Ρωσία

Σύμφωνα με το Reuters, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα αφήσει την Ουκρανία να αποφασίσει αν θα μπει σε συζητήσεις για ανταλλαγές εδαφών με τη Ρωσία.

Ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις αυτές μιλώντας σε δημοσιογράφους επί του αμερικανικού προεδρικού αεροσκάφους (Air Force One) στην πορεία του για την Αλάσκα όπου θα έχει σύνοδο κορυφής σε λίγες ώρες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

15:44 Τραμπ ενόψει συνάντησης με Πούτιν: «Υψηλό διακύβευμα»

«Υψηλό διακύβευμα!!!»: Αυτή ήταν η λακωνική ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, γραμμένη με κεφαλαία γράμματα στο Truth Social, πριν την αναχώρησή του για την Αλάσκα, όπου αναμένεται να έχει αργότερα σήμερα συνάντηση κορυφής με τον ομόλογό του της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

15:41 Η αμερικανική αποστολή

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ αναμένεται να συνοδεύσουν τον Τραμπ στο ταξίδι του στην Αλάσκα.

Στο πλευρό του Αμερικανού προέδρου θα βρεθούν επίσης ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ, η διευθύντρια του επιτελείου του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς και η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λέβιτ, σηματοδοτώντας την πλήρη εμπλοκή του ανώτατου κυβερνητικού μηχανισμού στη διαδικασία.

Στη σύνοδο θα συμμετάσχουν ακόμη οι πρεσβευτές Στιβ Γουίτκοφ και Μόνικα Κρόουλι, ενισχύοντας το διπλωματικό σκέλος της αποστολής.

15:40 Η σύνθεση της ρωσικής αντιπροσωπείας και τι αποκαλύπτει

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ποιοι αξιωματούχοι θα συνοδεύσουν τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη συνάντηση κορυφής ΗΠΑ - Ρωσίας, την πρώτη από το 2021.

Σύμφωνα με το BBC, ο κατάλογος των προσώπων παρέχει ενδείξεις για την πιθανή ατζέντα της συνόδου στην Αλάσκα.

Η πενταμελής αντιπροσωπεία περιλαμβάνει:

τον σύμβουλο της ρωσικής προεδρίας Γιούρι Ουσακόφ

τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ

τον υπουργό Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ

τον υπουργό Οικονομικών Αντόν Σιλουάνοφ

τον επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων, Κιρίλ Ντμίτριεφ

Ο Λαβρόφ και ο Ουσακόφ είναι έμπειροι διπλωμάτες που έχουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής. Ο Λαβρόφ ηγείται του υπουργείου Εξωτερικών εδώ και πάνω από 20 χρόνια, ενώ ο Ουσακόφ, στενός σύμβουλος του Πούτιν για περισσότερο από μία δεκαετία, έχει διατελέσει και πρέσβης της Ρωσίας στις ΗΠΑ. Η συμμετοχή των Μπελούσοφ και Σιλουάνοφ δείχνει ότι η ατζέντα θα αφορά όχι μόνο τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και ζητήματα στρατηγικής ασφάλειας καθώς και την άρση κυρώσεων.

Ο Ντμίτριεφ είναι γνωστός για τους δεσμούς του με την οικογένεια Πούτιν και για τον ρόλο του στη διασύνδεση του Κρεμλίνου με τις ΗΠΑ και τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα.

Τι επιδιώκει ο Τραμπ

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο σε 24 ώρες, αναγνωρίζει πλέον ότι η σύγκρουση είναι πιο περίπλοκη απ’ όσο εκτιμούσε. Σύμφωνα με το Reuters, ο Τραμπ επιδιώκει μια μεγάλη συμφωνία που θα μπορούσε να παρουσιάσει ως διπλωματική νίκη και να ενισχύσει την εικόνα του ως ειρηνοποιού -ακόμη και ως υποψηφίου για το Νόμπελ Ειρήνης.

Για τον ίδιο, μια επιτυχής συνάντηση με τον Πούτιν θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μια τριμερή διάσκεψη με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε ένα μήνυμα το μεσημέρι της Παρασκευής που περιλάμβανε μόνο δύο λέξεις, με κεφαλαία γράμματα και... πολλά θαυμαστικά: «HIGH STAKES!!!» (Υψηλό διακύβευμα).

Είναι σαφές ότι ο Τραμπ θεωρεί τη συνάντησή του με τον Πούτιν ιδιαίτερα κρίσιμη. Παράλληλα, φαίνεται πως απολαμβάνει τη σημασία της στιγμής και την προσοχή των μέσων ενημέρωσης – κάτι που υποδηλώνει και η αμφίσημη ανάρτησή του.

Ο πρόεδρος έκανε την ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, μέσω της οποίας επικοινωνεί συχνά. Αναμένεται να τοποθετηθεί εκ νέου λίγο πριν αναχωρήσει για το Άνκορατζ της Αλάσκας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε ένα μήνυμα το μεσημέρι της Παρασκευής που περιλάμβανε μόνο δύο λέξεις, με κεφαλαία γράμματα και... πολλά θαυμαστικά: «HIGH STAKES!!!» (Υψηλό διακύβευμα). Είναι σαφές ότι ο Τραμπ θεωρεί τη συνάντησή του με τον Πούτιν ιδιαίτερα κρίσιμη. Παράλληλα, φαίνεται πως απολαμβάνει τη σημασία της στιγμής και την προσοχή των μέσων ενημέρωσης – κάτι που υποδηλώνει και η αμφίσημη ανάρτησή του. Ο πρόεδρος έκανε την ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, μέσω της οποίας επικοινωνεί συχνά. Αναμένεται να τοποθετηθεί εκ νέου λίγο πριν αναχωρήσει για το Άνκορατζ της Αλάσκας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε από τον Λευκό Οίκο στις 6:45 τοπική ώρα (13:45 ώρα Ελλάδος) και θα επιστρέψει από το Άνκορατζ την ίδια μέρα, στις 17:45 ώρα Αλάσκας σήμερα. Προγραμματίζεται να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

Καθ’ οδόν προς την Αλάσκα για την κρίσιμη σύνοδο κορυφής, ο Βλαντίμιρ Πούτιν έκανε μια στάση στο λιμάνι Μαγκαντάν της ρωσικής Άπω Ανατολής. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ο Ρώσος πρόεδρος θα εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για μια «πλήρη επίσκεψη» στην ομώνυμη περιφέρεια, που θα περιλαμβάνει την περιήγησή του σε βιομηχανική μονάδα, σε αθλητικές εγκαταστάσεις και μια συνάντηση με τον κυβερνήτη της περιοχής.

Ο φόβος του Κιέβου: Πίεση για παραχωρήσεις

Ο Ζελένσκι δεν έχει προσκληθεί στη συνάντηση, γεγονός που προκαλεί ανησυχία τόσο στην Ουκρανία όσο και στους Ευρωπαίους συμμάχους της ότι ο Τραμπ ενδέχεται να πιέσει για εδαφικές παραχωρήσεις ώστε να ξεμπλοκάρει τις διαπραγματεύσεις. Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος σε πρόσφατη επικοινωνία συμφώνησε ότι η Ουκρανία πρέπει να συμμετέχει σε κάθε απόφαση για τα σύνορά της και υποστήριξε την ιδέα εγγυήσεων ασφαλείας, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο «μεταβίβασης εδαφών» ως λύσης στο αδιέξοδο.

✈️ New trend — the Magadan route! Putin made a stop in Magadan on his way to Trump



Propagandists claim that on his way to Alaska, the dictator will visit a local enterprise, go to a park, and a sports complex.



Videos are circulating on social media — allegedly showing Putin’s… pic.twitter.com/KaraPlmrZs — NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2025

Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, αποκλείει ρητά την παραχώρηση εδαφών και κατηγορεί τον Πούτιν ότι κερδίζει χρόνο για να αποφύγει νέες αμερικανικές δευτερογενείς κυρώσεις.

Η ατζέντα Πούτιν: Σπάσιμο της απομόνωσης και στρατηγικά κέρδη

Για τον Πούτιν, η ίδια η πραγματοποίηση της συνόδου είναι ήδη μια νίκη, σημειώνει το Reuters. Μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για να αποδείξει ότι η δυτική στρατηγική απομόνωσης της Ρωσίας έχει καταρρεύσει και ότι η Μόσχα έχει επανέλθει στο τραπέζι των μεγάλων δυνάμεων.

Ο Ρώσος ηγέτης, με οικονομία που δείχνει σημάδια πίεσης, επιδιώκει είτε την άρση μέρους των κυρώσεων, είτε τουλάχιστον τη δέσμευση του Τραμπ να μην επιβάλει νέες. Παράλληλα, θέλει να επανεκκινήσει τους δεσμούς με τις ΗΠΑ, αποσυνδέοντάς τους από το ζήτημα της Ουκρανίας.

Ωστόσο, οι στρατηγικοί του στόχοι στην Ουκρανία παραμένουν αμετάβλητοι: πλήρης έλεγχος του Ντονμπάς (Ντονέτσκ και Λουχάνσκ), κατάληψη των περιοχών Χερσώνας και Ζαπορίζια, απόσυρση της προοπτικής ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και περιορισμοί στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Πιθανοί συμβιβασμοί και ρίσκα

Πηγή κοντά στο Κρεμλίνο εκτιμά ότι η πίεση των κυρώσεων ίσως οδηγήσει τη Μόσχα σε έναν περιορισμένο συμβιβασμό, με πιθανότερο σενάριο μια εκεχειρία στον εναέριο πόλεμο.

Αναλυτές προειδοποιούν, όμως, ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να προσφέρει μια συμφωνία που θα ικανοποιεί φαινομενικά τις ΗΠΑ, ενώ θα του επιτρέπει να διατηρεί την ικανότητα κλιμάκωσης στο έδαφος και στον αέρα -κάτι που θα συνιστούσε στρατηγικό πλεονέκτημα για τη Ρωσία.

Πυρηνική διπλωματία στο παρασκήνιο

Σημειώνεται πως λίγες ώρες πριν από τη σύνοδο, ο Πούτιν επανέφερε στο τραπέζι την ιδέα μιας νέας συμφωνίας ελέγχου πυρηνικών όπλων, για να αντικατασταθεί η τελευταία σε ισχύ, η οποία λήγει τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους. Η πρόταση αγγίζει ένα ζήτημα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον Τραμπ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διαπραγματευτικό χαρτί.

Σε κάθε περίπτωση η αμερικανορωσική συνάντηση στην Αλάσκα ξεκινά με χαμηλές προσδοκίες καθώς Μόσχα και Κίεβο έχουν για την ώρα θέσεις που μοιάζουν αγεφύρωτες.