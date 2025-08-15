Στην αποψινή συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα έχει στραμμένο το βλέμμα της η διεθνής κοινότητα ελπίζοντας στην επίτευξη συμφωνίας για την εκεχειρία στον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία. Ωστόσο, ανάλυση του Guardian δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας, καθώς όπως αναφέρει υπάρχουν πέντε «αγκάθια» που εμποδίζουν την επίτευξή της.

Εδαφικές διαφορές

Η Ρωσία κατέχει περίπου το ένα πέμπτο της Ουκρανίας, αλλά συνεχίζει να απαιτεί εδάφη. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Ρωσία ζητούσε το υπόλοιπο της περιφέρειας Ντονέτσκ, 9.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους, ως αντάλλαγμα για εκεχειρία.

Εγγυήσεις ασφαλείας

Η Ρωσία δηλώνει ότι επιθυμεί μια Ουκρανία ουδέτερη, με μικρό στρατό και διαφορετική πολιτική ηγεσία. Το Κίεβο θα ήθελε ιδανικά να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, ενώ εναλλακτικά αποζητά διμερείς ή πολυμερείς εγγυήσεις ασφάλειας από τη Δύση. Η Βρετανία και η Γαλλία έχουν υποσχεθεί να ηγηθούν μιας κυρίως ευρωπαϊκής «δύναμης διαβεβαίωσης» που θα εισέλθει στην Ουκρανία σε περίπτωση σταθερής κατάπαυσης του πυρός. Παράλληλα, ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει συμμετοχή των ΗΠΑ, χωρίς να έχει διευκρινίσει τις προθέσεις του.

Κυρώσεις και οικονομικές σχέσεις

Η άρση των δυτικών κυρώσεων αποτελεί βασικό αίτημα της Μόσχας. Ωστόσο, οι ΗΠΑ μπορούν να δράσουν μόνο μονομερώς, ενώ το Λονδίνο και οι Βρυξέλλες εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί.

Εγκλήματα πολέμου και αποζημιώσεις

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης κατά του Πούτιν για την αναγκαστική μεταφορά περίπου 20.000 παιδιών από την Ουκρανία στη Ρωσία. Ο Ζελένσκι έχει ζητήσει να επιστραφούν τα παιδιά στο πρώτο στάδιο οποιωνδήποτε ειρηνευτικών συνομιλιών.

Την ίδια ώρα, η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι το συνολικό κόστος ανοικοδόμησης και αποκατάστασης στην Ουκρανία ανέρχεται σε 506 δισ. ευρώ. Ωστόσο, η Ρωσία μέχρι στιγμής αρνείται να συμβάλει στη χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης.

Άλλα ζητήματα

Η απελευθέρωση αιχμαλώτων πολέμου αποτελεί ακόμη ένα διακύβευμα, με τη Ρωσία να κρατά πάνω από 8.000 Ουκρανούς. Επίσης, η τύχη του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, προκαλεί ανησυχία, καθώς η Μόσχα εξετάζει την επαναλειτουργία του και τη σύνδεσή του στο δικό της ενεργειακό δίκτυο.