Το πουλέν Καρυστιανού

Αν κατάλαβα καλά από το πρωτοσέλιδο της Κυριακάτικης Εστίας και το άρθρο του Μανώλη Κοττάκη, που το συνόδευε, «ο κύβος ερρίφθη». Η λαϊκή Δεξιά και το πολιτικό - εκδοτικό σύστημα που την εκφράζει, βάζει τώρα όλα του τα λεφτά στην κυρία Καρυστιανού. Της υπαγορεύει μάλιστα και την πολιτική της πλατφόρμα, που πάνω - κάτω είναι μια κόπια του Di Pietro της Ιταλίας των αρχών του ’90. Κάθαρση και τιμωρία.

Αν στην λαϊκοδεξιά υποστήριξη Καρυστιανού, προσθέσουμε και άλλα πλοκάμια επιχειρηματικών και εκδοτικών δυνάμεων που ως χθες πόνταραν στον Τσίπρα αλλά πλέον τον εγκαταλείπουν λόγω πρόωρης πολιτικής καθίζησης, τότε αρχίζει να σχηματίζεται μια πιο σαφής εικόνα για το 2026.

Το πουλέν της αντιμητσοτακικής στρατιάς λοιπόν, θα είναι κυρία Καρυστιανού. Με μια ατζέντα αντι-συστημικής δεξιάς, μπόλικο παλιομοδίτικο πατριωτισμό και πολλή, μα πάρα πολλή κάθαρση. Αλλά κάθαρση τιμωρητική, επιθετική, εκδικητική. Προφανώς, πέραν των λαϊκοδεξιών, η μάνα των Τεμπών θα είναι παραλλήλως το πουλέν και ενός ολόκληρου κύκλου συμφερόντων (επιχειρηματικών, εκδοτικών, τηλεοπτικών, ενεργειακών) που θεωρούν ότι ο Μητσοτάκης δεν τους ευνόησε ή στάθηκε απέναντι τους, οπότε έχουν ορκιστεί να τον ξεπετάξουν.

Καημένε Ανδρουλάκη που πίστευες ότι και μόνο λόγω ιστορικής παράδοσης, το γνωστό μεγάλο συγκρότημα θα σε έπαιζε τουλάχιστον fair. Κατακαημένε Αλέξη, που άρκεσαν δυο τρεις δημοσκοπήσεις μετά την παρουσίαση του βιβλίου σου, για να σε κάνουν πέρα όλοι εκείνοι με τους οποίους είχατε συμφωνήσει να σε στηρίξουν.

Θα πουν μερικοί ότι η Καρυστιανού δεν έχει πολιτικό λόγο. Ότι δεν θα ξέρει τι να απαντήσει όταν θα την ρωτάμε για τα δημοσιονομικά ή για τα ελληνοτουρκικά και τα ενεργειακά. Επίσης, ότι δεν έχει ανθρώπους, επιτελείο, ομάδα. Άλλο να διακινείς την συγκίνηση κι άλλο να παριστάνεις την αυριανή κυβερνήτη. Σωστό, πλην υπάρχει και αντίλογος.

Πρώτον, όταν πλασάρεσαι ως σκληρός και αδέκαστος κοινωνικός και πολιτικός δικαστής, δεν έχεις μεγάλη ανάγκη βαθέως πολιτικού λόγου. Φτάνει ένα «θα σας σκίσω», «θα σας κλείσω όλους φυλακή», «θα σας δημεύσω τις περιουσίες», για να καλυφθούν όλες οι υπόλοιπες ατέλειες και ελλείψεις.

Δεύτερο, αν πράγματι την προωθεί ένα τόσο μεγάλο και δυνατό και πολυπλόκαμο σύστημα, τότε όλα θα της τα φτιάξουν. Και επιτελείο και πλατφόρμες και στοιχειώδεις πολιτικές θέσεις να παπαγαλίζει όταν χρειάζεται. Θα έχει και λεφτά επίσης το εγχείρημα, μην αμφιβάλετε. Ειδικά αν τοποθετηθεί σκληρά αντιδυτικά, στις παρυφές του Πουτινικού στρατοπέδου.

Θα περάσουμε καλά το 2026. Θα θυμηθούμε την κινέζικη κατάρα, που λέει «σε καταριέμαι να ζήσεις ενδιαφέροντες καιρούς».