Άγριος καυγάς ανάμεσα σε αγρότες που τάσσονται υπέρ και κατά του διαλόγου - Έκλεισαν Ιόνια Οδό, Μπράλο και Νίκαια

Έκρυθμη είναι η κατάσταση στο εσωτερικό των αγορτικών μπλόκων μετά τη διαφοροποίηση αγροτών από την επιμονή των αγρτοσυνδικαλιστών να αρνούνται το διάλογο με την κυβέρνηση. Απόρροια ο καυγάς που ξέσπασε σε εκπομπή στην ΕΡΤ ανάμεσα στον πρόεδρο των αγροτικών συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης από τα Πράσινα Φανάρια, και το μέλος του αγροτικού συλλόγου Κυμίνων-Μαλγάρων, οι οποίοι συμμετείχαν τηλεφωνικά.

Λαμβάνοντας πρώτος τον λόγο, ο πρόεδρο των αγροτικών συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης Χρήστος Τσίλιας περιέγραψε την πορεία των κινητοποιήσεων, εκφράζοντας τον έντονο προβληματισμό του για την κατεύθυνση που έχουν λάβει τις τελευταίες εβδομάδες. Όπως σημείωσε, οι αγρότες βγήκαν στον δρόμο πριν από έναν μήνα, αναδεικνύοντας ήδη από την πρώτη εβδομάδα όλα τα βασικά τους αιτήματα, ενώ - όπως υποστήριξε - η κυβέρνηση γνωρίζει πλήρως τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

«Το ίδιο συνεχίστηκε και τη δεύτερη εβδομάδα. Την τρίτη, όμως, αυτό προβλημάτισε και τη συγκέντρωση που έγινε στην Επανομή. Εμείς, τελικά, τι ρόλο παίζουμε; Του τροχονόμου;» διερωτήθηκε, υποστηρίζοντας ότι ο αγροτικός διάλογος έχει ουσιαστικά απομακρυνθεί από το τραπέζι, την ώρα που η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε ανακοινώσεις συγκεκριμένων μέτρων.

Ο κ. Τσίλιας τόνισε ότι η πλευρά του ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις, διευκρινίζοντας πως δεν έχει κλείσει κανένα ραντεβού για διάλογο. «Το μόνο που έγινε ήταν να θορυβηθούν εκείνοι που βρίσκονται στη Νίκαια», ανέφερε, κατονομάζοντας τον κ. Τζέλα και τον κ. Μαρούδα. Όπως είπε, στα 35 χρόνια που βρίσκεται στον συνδικαλισμό, ουδέποτε κάθισε μαζί τους στο ίδιο τραπέζι διαπραγματεύσεων, επισημαίνοντας ότι σε κάθε συνάντηση με την κυβέρνηση ακολουθούσαν δεύτεροι.

«Πόσο ακόμη να μείνουμε στον δρόμο;» αναρωτήθηκε, παραπέμποντας σε δηλώσεις του κ. Βασιλείου από τα μπλόκα της Νίκαιας, σύμφωνα με τις οποίες ο διάλογος θα ξεκινούσε μετά τα Φώτα. «Αν είμαστε λαγοί, θα πάμε στις Απόκριες», είπε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η πλευρά του καλεί σε διάλογο, αλλά δεν βρίσκει ανταπόκριση.

Παράλληλα, έκανε λόγο για συγκεκριμένα πρόσωπα που –όπως υποστήριξε– καθοδηγούνται από κομματικές παρατάξεις, ξεκαθαρίζοντας ότι στο δικό του μπλόκο δεν εμφανίστηκε κανένας πολιτικός αρχηγός. «Σε εμένα δεν ήρθε ο Κουτσούμπας να με πάρει αγκαζέ και να χαριεντιζόμαστε, ούτε η Ζωίτσα η Κωνσταντοπούλου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αντίδραση Σέφη και ο έντονος διάλογος

Στο άκουσμα των καταγγελιών του κ. Τσίλια, ο κ. Σέφης αντέδρασε, δηλώνοντας ότι είναι η πρώτη φορά που ακούει αναφορές σε κόμματα κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, γεγονός που -όπως είπε - τον λυπεί. Ακολούθησε έντονος διάλογος μεταξύ των δύο πλευρών:

Τσίλιας: «Γιατί με είπαν καλικάντζαρο; Πάτε πρώτοι, να είστε εσείς πρώτοι.»

Σέφης: «Δεν θα γίνουμε καλικάντζαροι ούτε λαγοί. Υπάρχουν αποφάσεις των πανελλαδικών.»

Τσίλιας: «Σε ποιον τα λες αυτά;»

Σέφης: «Ο κύριος δείχνει τις προθέσεις του. Δεν θα περάσει ο διχασμός. Δεν θα κάνω διάλογο με αυτόν τον άνθρωπο.»

Τσίλιας: «Τριάντα πέντε χρόνια ήμασταν “εμείς και εσείς”. Εμείς πήραμε απόφαση και πουθενά δεν λέμε ότι πάμε σε ραντεβού. Είπαμε προχθές ότι πρέπει να γίνει ένας ουσιαστικός διάλογος, τίποτε παραπάνω. Φοβήθηκε ο κ. Μαρούδας του ΚΚΕ ότι θα χάσει την πρωτοκαθεδρία…»

Έκλεισαν επ' αόριστον την Ιόνια Οδό καθώς και τις παρακαμπτήριους στον Μπράλο και στις 16:00 στην ΕΟ Αθηνών - Θεσσαλονίκης

Στο μεταξύ, οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας συνεχίζουν και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους στο πλαίσιο της πανελλαδικής αγροτικής δράσης.

Οι αγρότες στην Αιτωλοακαρνανία προχώρησαν σε επ' αόριστον αποκλεισμό της εθνικής οδού Αντιρρίου-Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, ενώ προγραμματίζουν αύριο, Τρίτη, μηχανοκίνητη πορεία στους δρόμους του Αγρινίου.

Σύμφωνα με το TheBest, η κυκλοφορία διεξάγεται από παρακαμπτήρια οδό, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι το κλείσιμο της Ιόνιας Οδού θα διαρκέσει έως την παραμονή Πρωτοχρονιάς, στις 8 π.μ.

Παράλληλα στις 16:00 προγραμματίζεται τρίωρος αποκλεισμός όλων των παρακαμπτήριων οδών της Εθνικής Αθηνών–Θεσσαλονίκης, ενώ στο μπλόκο του Μπράλου, ξεκίνησε δίωρος αποκλεισμός παραδρόμων και προσβάσεων από τις 14:00 έως τις 16:00.

Ταυτόχρονα, θα κινηθούν με τρακτέρ στο κέντρο της Λάρισας, πραγματοποιώντας ενημερωτική παρέμβαση προς τους πολίτες και διανέμοντας έντυπο υλικό. Από αύριο Τρίτη θα επιτραπεί ξανά η κυκλοφορία στην αερογέφυρα της Νίκαιας για την διευκόλυνση των εκδρομέων ενόψει εορτών.

Στα Μάλγαρα οι αγρότες, μετά το χθεσινό άνοιγμα των ρευμάτων προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αναμένεται να τα κλείσουν εκ νέου σήμερα. Στα μπλόκα της Καρδίτσας (Ε65) και των Τρικάλων (διόδια Λόγγου) οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται, με νέες συνελεύσεις να εξετάζουν περαιτέρω δράσεις.

Στο μπλόκο του Μπράλου, μετά από ομόφωνη γενική συνέλευση, αποφασίστηκε δίωρος αποκλεισμός παραδρόμων και προσβάσεων από τις 14:00 έως τις 16:00. Οι αγρότες διαψεύδουν οποιαδήποτε ερμηνεία περί συμμετοχής τους στη σύσκεψη της Επανομής με εξουσιοδότηση, επιβεβαιώνοντας πλήρη ταύτιση με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Παράλληλα, γνωστοποίοησαν ότι θα ανοίξουν τα μπλόκα, διευκολύνοντας την κυκλοφορία ενόψει της Πρωτοχρονιάς.

Παρόμοιες κινήσεις έγιναν στα μπλόκα του Κάστρου της Θήβας και της Αταλάντης, με απομάκρυνση τρακτέρ από ρεύματα και παραδρόμους για εκτόνωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις δράσεις τους, με αποφάσεις που λαμβάνονται αποκλειστικά μέσω γενικών συνελεύσεων και σε πλήρη συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή.

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους αν δεν δοθούν λύσεις στα προβλήματά τους. Μάλιστα οι αγρότες της Καρδίτσας σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιήσουν συνέλευση στο χώρο του μπλόκου όπου θα κάνουν μια αποτίμηση της κινητοποίησης ενώ θα συζητήσουν κι άλλες μορφές δράσεων. Οι αγρότες των Τρικάλων μετά τη χθεσινή τους συνέλευση θα προχωρήσουν και σε άλλες μορφές δράσεων που θα ανακοινωθούν επίσημα.

Την ίδια ώρα, κινητοποιήσεις προγραμματίζονται και στην Αιτωλοακαρνανία. Στην περιοχή του Αγγελοκάστρου Αγρινίου, οι αγρότες αναμένεται να προχωρήσουν σε νέο αποκλεισμό του δρόμου σήμερα στις 12:00 το μεσημέρι. Μέχρι εκείνη την ώρα, ο δρόμος και τα διόδια στην περιοχή παραμένουν ανοιχτά. Οι αγρότες του Αγρινίου δηλώνουν ότι θα ενισχύσουν το μπλόκο τους, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις.

Η ενίσχυση του μπλόκου στο Τελωνείο των Κήπων από σήμερα το απόγευμα, οι αιφνίδιοι αποκλεισμοί -διαρκείας δύο και τριών ωρών- της εισόδου των φορτηγών διεθνών μεταφορών στη χώρα από την Τουρκία, καθώς και ο καθολικός αποκλεισμός, ακόμη και για τα οχήματα μεταφοράς ευπαθών προϊόντων, στα οποία μέχρι σήμερα επιτρέπεται η είσοδος, συνθέτουν τους βασικούς άξονες της κλιμάκωσης των αγροτικών κινητοποιήσεων στον νότιο Έβρο.

Ειδικότερα σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης Κώστα Καναβίδη, σήμερα το απόγευμα θα ενισχυθεί περαιτέρω το μπλόκο στο Τελωνείο των Κήπων, με τα τρακτέρ που θα συγκεντρωθούν στις Φέρες και στη συνέχεια θα κατευθυνθούν συντονισμένα προς το Τελωνείο.

Επίσης, στη διάρκεια της ημέρας αλλά και τις επόμενες θα πραγματοποιούνται αιφνίδιοι αποκλεισμοί -των εν αναμονή στο Τελωνείο της Τουρκίας για είσοδο στη χώρα- φορτηγών οχημάτων, ενώ στις επόμενες ώρες αναμένεται, σύμφωνα με τον κ. Καναβίδη, και ανακοίνωση του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης για αποκλεισμό από τις 2 Ιανουαρίου και της εισόδου των φορτηγών που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα.

«Κάνουμε αιφνίδιους αποκλεισμούς μόνο για τα μεγάλα φορτηγά οχήματα. Εννοείται ότι τα ευπαθή περνάνε κανονικά. Σήμερα θα βγει κι επίσημη ανακοίνωση από τον Σύλλογο ότι από τις 2 Ιανουαρίου δεν θα περνάνε ούτε τα ευπαθή ώστε να ενημερωθούν εγκαίρως οι εταιρείες και να μην στείλουν τα φορτηγά για φόρτωση προϊόντων που είναι ευπαθή», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, σημειώνοντας πως όλα τα άλλα οχήματα διέρχονται κανονικά από το τελωνείο.

Στο βόρειο τμήμα του Νομού, τα μέλη των αγροτικών συλλόγων αποφάσισαν την ενίσχυση του μπλόκου στον κόμβο του Ορμενίου, με διακοπή στο σημείο τής κυκλοφορίας των φορτηγών και εμπορικών οχημάτων «επ' αόριστον για τις εισαγωγές και με πολύωρο κλείσιμο για τις εξαγωγές», καθώς και τη διοργάνωση συλλαλητηρίου, το πρωί της Τρίτης, στο Διδυμότειχο.

Σε ποια σημεία υπάρχουν μπλόκα

Μαρτίνο Φθιώτιδας: Σοβαρή ταλαιπωρία για τους οδηγούς, με καθυστερήσεις άνω της μίας ώρας στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης καθώς παραμένει κλειστή λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Για το πρωί της Τετάρτης, οι αγρότες στον κόμβο της Εγλυκάδας έχουν προγραμματίσει να ανοίξουν εκ νέου την Περιμετρική Οδό, παραχωρώντας μία λωρίδα κυκλοφορίας, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών ενόψει της Πρωτοχρονιάς

Φωνές αγροτών ζητούν διάλογο

Ωστόσο, παρά τη γενική συμμετοχή, 14 μπλόκα και τέσσερις αγροτικοί σύλλογοι από το Έβρο έως τη Ρόδο έχουν διαφοροποιηθεί, προαναγγέλλοντας διάθεση για διάλογο με την κυβέρνηση. Η κίνηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις σε μπλόκα της Θεσσαλίας, με τον Κώστα Τζέλλα, πρόεδρο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, να δηλώνει ότι «δεν υπάρχουν 18 μπλόκα» και ότι οι προσπάθειες κάποιων να βοηθήσουν την κυβέρνηση θα πέσουν στο κενό.

Ορισμένα μπλόκα, όπως αυτά της Νίκαιας, του Λευκώνα και της Επανωμής, βλέπουν τις συσκέψεις ως «παρατηρητές» και όχι ως μέλη της επιτροπής, γεγονός που πυροδοτεί νέες αντιπαραθέσεις σχετικά με το ποιος εκπροσωπεί ποιον στον διάλογο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο πανελλαδικής σύσκεψης το Σάββατο, είτε στα Μάλγαρα είτε στη Νίκαια.

Σε διάλογο καλεί η κυβέρνηση

Από πλευράς του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτηρίζει ενθαρρυντική τη διάθεση πολλών εκπροσώπων των αγροτικών κινητοποιήσεων να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου ενώ καλεί και τους υπόλοιπους να αφήσουν στην άκρη τη λογική της στείρας αντιπαράθεσης. Μάλιστα, όπως σημειώνει η κυβέρνηση έχει προτάξει τον διάλογο και έχει δείξει ειλικρινή διάθεση από την αρχή των κινητοποιήσεων.

«Ο ειλικρινής διάλογος - και μόνο αυτός - θα φέρει τις λύσεις», είναι το μήνυμα που εκπέμπει η κυβέρνηση.

Γι’ αυτό και ο Παύλος Μαρινάκης στρέφει τους προβολείς στα τεκμήρια της ειλικρινούς διάθεσης της για διάλογο, πέραν της πρόσκλησης του ίδιου του Πρωθυπουργού με συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, αλλά και μέσα από το πλαίσιο που τέθηκε προ ημερών, με το οποίο:

ικανοποιήθηκε η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων αγροτών και κτηνοτρόφων, σε συνέχεια

σε συνέχεια μέτρων στήριξης που έχουν υλοποιηθεί επιλύοντας διαχρονικά αιτήματα του πρωτογενούς τομέα, ενώ

οι πληρωμές προχωράνε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχαμε θέσει.

Κι όπως υπογραμμίζει ο κ. Μαρινάκης, το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι εκπρόσωποι των μπλόκων αντιλαμβάνονται την ανάγκη για προσέλευση στο τραπέζι του διαλόγου:

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως: «Πρόκειται για μια ενθαρρυντική εξέλιξη. Είναι κρίσιμο να το αντιληφθούν αυτό όσοι ακόμα αρνούνται τον διάλογο, αφήνοντας στην άκρη την παρωχημένη λογική της στείρας αντιπαράθεσης, που έχει δοκιμάσει κατά πολύ τις αντοχές της κοινωνίας».