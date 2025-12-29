Κ. Τσιάρας: Παρατείνουμε τη χαμηλή τιμή στο αγροτικό ρεύμα - «Το μπαλάκι του διαλόγου είναι στους αγρότες»

Η κυβέρνηση έχει κάνει πολύ γενναία βήματα προς την επίλυση του προβλήματος», τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, ο οποίος και αναφέρθηκε στα αιτήματα των αγροτών.

Όπως είπε, μιλώνατς στον ΣΚΑΙ, από την πρώτη στιγμή έχει αναγνωριστεί ότι υπάρχει θέμα στον πρωτογενή τομέα και υπογράμμισε πως ο ίδιος «ο πρωθυπουργός έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του διαλόγου».

«Δεν μπορώ να κατανοήσω πως με αυτά τα βήματα δεν μπορεί σήμερα να αντιμετωπιστεί από κάποιο μέρος των αγροτών ως μια ευκαιρία να δούμε και να λύσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στον πρωτογενή τομέα», δήλωσε ο κ. Τσιάρας χαρακτηριστικά.

Κάλεσε εκ νέου τους αγρότες να μετάσχουν στον διάλογο, λέγοντας ότι «το μπαλάκι του διαλόγου είναι στους αγρότες», ενώ αναφέρθηκε και στα μπλόκα που εμφανίστηκαν διατεθειμένα να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου.

«Ήδη προαναγγείλει την ικανοποίηση πολύ συγκεκριμένων αιτημάτων που τίθενται από την πλευρά των αγροτών. Δεν νομίζω ότι κανείς θα μπορούσε να εκτιμήσει ότι ένα πρόβλημα λύνεται με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με το να καθίσει στο τραπέζι της συζήτησης, στο τραπέζι του διαλόγου κι αν18 αποφάσισαν αυτό που αποφάσισαν. Δεν θα έπρεπε να γίνονται αντικείμενο ενδεχομένως πίεσης ή χλευασμού από τους συναδέλφους τους.

Και συνέχισε, «η δημοκρατία, έχει συγκεκριμένους όρους και αυτοί οι όροι πρέπει να τηρούνται από όλους. Δεν μπορεί κάποιοι να επικαλούνται τη δημοκρατία από τη μια πλευρά και από την άλλη να την καταλύουν μέσα από δικές τους συμπεριφορές».

Για τις πληρωμές ανέφερε πως υπήρξε μια καθυστέρηση λόγω της προσπάθειας εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των ελέγχων και πως το μεγάλο ζητούμενο είναι η κάθαρση του ΟΠΕΚΕΠΕ προσθέτοντας πως έχει καταβληθεί σχεδόν το σύνολο των πληρωμών.

Όσον αφορά το αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα είπε ότι παρατείνεται η χαμηλή τιμή. «Παρατείνουμε τη χαμηλή τιμή και τη χαμηλώνουμε ακόμα περισσότερο», δήλωσε ο υπουργός. Παράλληλα, έκανε λόγο για ικανοποίηση των αιτήματων και στο αγροτικό πετρέλαιο.

«Οι αγρότες ζητάνε να μην παρακρατείται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης από τη στιγμή που εφοδιάζονται στην αντλία και αυτό το ικανοποιούμε», ανέφερε ενδεικτικά. Ο ίδιος δήλωσε πως πρέπει να γίνει επαναπροσδιορισμός για την κατανάλωση του πετρελαίου και πως είναι χωρίς πλαφόν η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης.

«Είμαστε ανοιχτοί να δούμε ποια άλλα προϊόντα χρειάζονται στήριξη», σημείωσε ο ίδιος μεταξύ άλλων.

Σχετικά με την ευλογιά των προβάτων δήλωσε πως «η κυβέρνηση αποφάσισε και έδωσε γενναίες αποζημιώσεις για τα θανατοθέντα ζώα» και πως το θέμα του εμβολίου είναι απόφαση της επιστημονικής κοινότητας. «Δεν υπάρχει καμία χώρα στην ΕΕ που έχει κάνει το εμβόλιο για την ευλογιά», υπογράμμισε ο κ. Τσιάρας.

Για το αν θα πάει στα μπλόκα ο ίδιος απάντησε πως είναι διαθετειμένος να πάει αρκει να υπάρχει και η ίδια διάθεση από την άλλη πλευρά.