Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι: Σημαντική πρόοδος αλλά χωρίς συμφωνία στο εδαφικό - Αγκάθι το Ντονμπάς

Ιδιαίτερα αισιόδοξος για τον τερματισμό του πολέμου, δηλώνοντας ότι «σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος» και ότι «οι ειρηνευτικές συνομιλίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο», εμφανίστηκε πρόεδρος των ΗΠΑ από την Φλόρινα, όπου υποδέχτηκε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για έναν νέο γύρο κρίσιμων συνομιλιών με στόχο την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία. Την άποψη αυτή συμμερίστηκε ο Ουκρανός πρόεδρος, με τους δύο ηγέτες να τονίζουν ότι «το 95% του σχεδίου για το τέλος του πολέμου έχει συμφωνηθεί».

Ωστόσο, ο Τραμπ αναγνώρισε ότι το κρίσιμο ζήτημα της εδαφικής διευθέτησης παραμένει άλυτο, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα από τα «ένα ή δύο εξαιρετικά ακανθώδη θέματα» που εξακολουθούν να παρεμποδίζουν την οριστική συμφωνία.

Συγκεκριμένα

Για τις εγγυήσεις ασφαλείας: Ο Ζελένσκι τις χαρακτήρισε 100% συμφωνημένες, ενώ ο Τραμπ είπε ότι «έχουν ολοκληρωθεί κατά 95%»

Για το εδαφικό: Ο Τραμπ χαρακτήρισε το Ντονμπάς ανεπίλυτο ζήτημα, αλλά είπε ότι πλησιάζουν σε συμφωνία - «Σαφής η θέση μας», ξεκαθάρισε ο Ζελένσκι

Για την Τριμερή συνάντηση: Ο Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει ότι Ρωσία, Ουκρανία και ΗΠΑ θα μπορούσαν να συναντηθούν «την κατάλληλη στιγμή»

Για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας: «Η Ρωσία θα βοηθήσει σε αυτό», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο να επισκεφθεί την Ουκρανία

Τραμπ: Σημειώσαμε μεγάλη πρόοδο

Στην κοινή συνέντευξη Τύπου, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο «εξαιρετική». «Δεν ξέρω ακριβώς το ποσοστό, αλλά καλύψαμε, όπως θα έλεγαν ορισμένοι, το 95%».

«Πιστεύω ότι τα πάμε πολύ καλά. Μπορεί να είμαστε πολύ κοντά ή να υπάρχουν ένα ή δύο πολύ δύσκολα ζητήματα, πολύ σκληρά ζητήματα. Αλλά πιστεύω ότι τα πάμε πολύ καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Σήμερα κάναμε μεγάλη πρόοδο, αλλά στην πραγματικότητα την κάναμε τον τελευταίο μήνα. Δεν είναι μια συμφωνία που γίνεται σε μια μέρα. Υπάρχουν πολύ περίπλοκα ζητήματα», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ ανέφερε ότι προσφέρθηκε να μιλήσει στο κοινοβούλιο της Ουκρανίας. «Νομίζω ότι πιθανώς θα βοηθούσε, αλλά δεν το γνωρίζω αυτό», σχολίασε χαρακτηριστικά, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος παρενέβη λέγοντας ότι είναι «ευπρόσδεκτος».

«Δεν είμαι σίγουρος ότι θα ήταν πραγματικά απαραίτητο, αλλά αν αυτό βοηθούσε να σωθούν 25.000 ζωές το μήνα ή ό,τι άλλο μπορεί να είναι, σίγουρα θα ήμουν πρόθυμος να το κάνω», απάντησε ο Τραμπ.

Σχετικά με τον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο από την αρχή του πολέμου, ο Τραμπ γνωστοποίησε ότι ο Πούτιν «συνεργάζεται με την Ουκρανία για να τον ανοίξει».

«Είναι πολύ καλός από αυτή την άποψη και θέλει να τον δει ανοιχτό. Δεν τον έχει χτυπήσει με πυραύλους», συμπλήρωσε.

Όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί πιθανή μια τριμερή συνάντηση μεταξύ Ρωσίας, ΗΠΑ και Ουκρανίας, ο Τραμπ απάντησε ότι «την κατάλληλη στιγμή» είναι πιθανή. «Ο Πούτιν θέλει να πραγματοποιηθεί», είπε, φαινομενικά αναφερόμενος στην τριμερή συνάντηση. «Μου το είπε με μεγάλη έμφαση, και τον πιστεύω».

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος σχολίασε ότι η Ρωσία θα βοηθήσει για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας. «Ο Πούτιν ήταν πολύ γενναιόδωρος στην επιθυμία του να δει την Ουκρανία να πετυχαίνει, συμπεριλαμβανομένης της «παροχής ενέργειας, ηλεκτρικού ρεύματος και άλλων αγαθών σε πολύ χαμηλές τιμές», ξεκαθάρισε ο Τραμπ. «Ωστόσο, δεν έχει συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός, επειδή δεν θέλει να σταματήσει τους αγώνες και μετά να πρέπει να ξαναρχίσει», συμπλήρωσε.

Τέλος, όταν ρωτήθηκε αν έχει επιτευχθεί συμφωνία για μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου στο Ντονμπάς, ο Τραμπ απάντησε ότι το θέμα «παραμένει ανοιχτό, αλλά πλησιάζει πολύ στην επίλυση».

Ζελένσκι: Είμαστε έτοιμοι για ειρήνη - Αγκάθι το εδαφικό

Ο Βολοντίμιρ Ζελένκσι ευχαρίστησε για ακόμη μια φορά τον Τραμπ «για την υπέροχη συνάντηση σε αυτό το καταπληκτικό μέρος». Ανέφερε ότι συζήτησαν σήμερα «όλες τις πτυχές του πλαισίου ειρήνης» και ότι το σχέδιο των 20 σημείων ειρήνης έχει «συμφωνηθεί κατά 90%».

«Συμφωνήσαμε ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας είναι ένα βασικό ορόσημο για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης και οι ομάδες μας θα συνεχίσουν να εργάζονται σε όλες τις πτυχές», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε το Ντονμπάς – την ανατολική περιοχή της Ουκρανίας που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των μαχών – ως «ανεπίλυτο» ζήτημα, αλλά δήλωσε ότι «πλησιάζουν πολύ» σε μια συμφωνία.

Έπειτα, ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι η Ουκρανία έχει «διαφορετική θέση» από τη Ρωσία όσον αφορά στο Ντονμπάς. «Πρέπει να σεβόμαστε το νόμο και τον λαό μας», καθώς και «το έδαφος που ελέγχουμε», είπε τονίζοντας ότι φυσικά η στάση μας είναι πολύ σαφής», προσθέτει. «Γι’ αυτό ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι είναι ένα πολύ δύσκολο ζήτημα».

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Τραμπ για μια «υπέροχη συνάντηση»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ μετά την «υπέροχη συνάντηση» των δύο ανδρών στο Μαρ-α-Λάγκο.

«Είχαμε μια ουσιαστική συζήτηση για όλα τα θέματα και εκτιμούμε ιδιαίτερα την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι ομάδες της Ουκρανίας και των ΗΠΑ τις τελευταίες εβδομάδες», δήλωσε στο Telegram.

«Συζητήσαμε όλες τις πτυχές του πλαισίου ειρήνης και επιτύχαμε σημαντικά αποτελέσματα. Συζητήσαμε επίσης τη σειρά των περαιτέρω ενεργειών.

Συμφωνούμε ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας είναι καθοριστικές για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης και οι ομάδες μας θα συνεχίσουν να εργάζονται σε όλες τις πτυχές».

I thank @POTUS Donald Trump for a great meeting. We had a substantive discussion on all issues, and we much appreciate the progress achieved by American and Ukrainian teams in recent weeks. Special thanks to Steve Witkoff and Jared Kushner for their engagement and full…

Τραμπ: Ο Πούτιν μιλά σοβαρά για την ειρήνη

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, πριν από τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι, τόνισε ότι ο Πούτιν «μιλά σοβαρά για την ειρήνη» παρά τις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο.

«Πιστεύω ότι και η Ουκρανία έχει πραγματοποιήσει μερικές πολύ ισχυρές επιθέσεις – και δεν το λέω αυτό με αρνητικό τρόπο», συμπλήρωσε.

«Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πιστεύω ότι και οι δύο πρόεδροι θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία», δήλωσε, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι «έχουμε τα συστατικά για μια συμφωνία που είναι καλή για την Ουκρανία, καλή για όλους. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό».

Πρόσθεσε ότι «θα υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας. Αυτές θα είναι ισχυρές. Και οι ευρωπαϊκές χώρες εμπλέκονται σε μεγάλο βαθμό», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Πιστεύω ότι οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν φερθεί πραγματικά υπέροχα και είναι σύμφωνες με αυτή τη συνάντηση και με την επίτευξη μιας συμφωνίας. Είναι όλοι υπέροχοι άνθρωποι».

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι δεν έχει κάποια προθεσμία και ότι τον ενδιαφέρει να τερματίσει τον πόλεμο.

Σχολίασε ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν «μεγάλα οικονομικά οφέλη» για την Ουκρανία στο πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία. «Υπάρχει πολύ πλούτος που μπορεί να αποκτηθεί και υπάρχει ένα μεγάλο οικονομικό όφελος για την Ουκρανία», ανέφερε χαρακτηριστικά