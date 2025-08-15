Η χειραψία, τα χαμόγελα και το χειροκρότημα Τραμπ σε Πούτιν

Η ιστορική χειραψία και η φιλική αλληλεπίδραση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα έχουν σαφείς συμβολισμούς, σύμφωνα με τα διεθνή MME.

Ο Τραμπ υποδέχτηκε τον Πούτιν με χαμόγελο και θερμή χειραψία, όπως επισημαίνουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, στο πλαίσιο της ιστορικής Συνόδου Κορυφής των δύο ηγετών. Περισσότερα από έξι χρόνια μετά την τελευταία τους συνάντηση, οι δύο πρόεδροι βρέθηκαν και πάλι πρόσωπο με πρόσωπο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χειροκρότησε τον Πούτιν καθώς πλησίαζε στο κόκκινο χαλί, του έδωσε θερμή χειραψία και ένα φιλικό χτύπημα στον ώμο, ενώ οι δύο άνδρες αντάλλαξαν χαμόγελα μετά από κάποιο αστείο του Ρώσου προέδρου.

Watch as US President Donald Trump greets Russian President Vladimir Putin with a handshake on the red carpet ahead of their summit on the war in Ukraine | Follow live: https://t.co/CmlNsva9Yp pic.twitter.com/KVer6ikLhT — RTÉ News (@rtenews) August 15, 2025

Στη συνέχεια, οι δύο πρόεδροι περπάτησαν δίπλα δίπλα προς το ειδικά διαμορφωμένο βάθρο με την επιγραφή «Αλάσκα 2025», ανέβηκαν για τις φωτογραφίες και αλληλεπίδρασαν με τους δημοσιογράφους, οι οποίοι απευθύνθηκαν στον Πούτιν με ερωτήσεις όπως «Θα συμφωνήσετε σε κατάπαυση του πυρός;» και «Θα σταματήσετε να σκοτώνετε αμάχους;». Ο Πούτιν φάνηκε να αγνοεί τις ερωτήσεις, σύμφωνα με το Guardian.

🚨 JUST IN: President Trump DOES THE YANK HANDSHAKE! He pulled in Putin's hand! I VOTED FOR THIS!! pic.twitter.com/e3muesKc0p — Eric Daugherty (@EricLDaugh) August 15, 2025

Ακολούθως, ο Πούτιν μπήκε μαζί με τον Τραμπ στην προεδρική λιμουζίνα «The Beast», ένα σπάνιο προνόμιο τόσο για συμμάχους όσο και για αντιπάλους, με τις κάμερες να καταγράφουν τον Ρώσο πρόεδρο να χαμογελά, πιθανόν αναγνωρίζοντας την τιμή που του παρείχε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Το SkyNews σχολιάζει ότι η ζεστή υποδοχή του Τραμπ και η δυναμική της εικόνας των δύο ηγετών ενδέχεται να προκαλέσει ανησυχία στους παρατηρητές στο Κίεβο και στους Ευρωπαίους συμμάχους. Η φιλική στάση του Τραμπ απέναντι στον Πούτιν ενδέχεται να αμφισβητεί την αντίληψη ότι η Αμερική θα επιδείκνυε αυστηρότητα ή θα έθετε κόκκινες γραμμές στις σχέσεις με τη Ρωσία.