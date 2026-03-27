Live οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Δεν μπορούσα να αφήσω τρελούς να έχουν πυρηνικά», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας για το Ιράν, παρατείνοντας παράλληλα για άλλες 10 ημέρες - έως τις 6 Απριλίου (σ.σ. δηλαδή έως τις 03:00 τα ξημερώματα της 7ης Απριλίου, ώρα Ελλάδας) - τη διακοπή των επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές, ενώ παράλληλα κλίνει προς την ιδέα μιας χερσαίας επιχείρησης κατά του Ιράν.

Σε δηλώσεις στο Fox News αποκάλυψε ότι οι Ιρανοί του ζήτησαν επτά ημέρες και ο ίδιος τους έδωσες 10 ημέρες, για να προσθέσει ότι «στρατιωτικά έχουμε κερδίσει αυτόν τον πόλεμο ολοκληρωτικά», διότι «τους έμειναν μόνο το 9% των πυραύλων και δεν έχουν πια Ναυτικό, Αεροπορία και αεράμυνα» για να τονίσει εν συνεχεία ότι «δεν μπορούσα να αφήσω τους τρελούς να έχουν πυρηνικά».

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή άλλων 10.000 μελών των χερσαίων δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

Στο ξημέρωμα της 28ης ημέρας του πολέμου, οι IDF βομβαρδίζουν την Τεχεράνη και τη Βηρυτό.

Την ίδια στιγμή, το πρακτορείο Tasnim μεταδίδει ότι περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Ιρανοί έχουν προετοιμαστεί για σύγκρουση με τις ΗΠΑ.

Στο μεταξύ, η Τεχεράνη απάντησε επίσημα στην Ουάσινγκτον για το σχέδιο των 15 σημείων και περιμένει, χαρακτηρίζοντας την πρόταση των ΗΠΑ ως «μονομερή και άδικη».

Οι βασικότερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με μια ματιά

Επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές: Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα αναβάλουν τη στόχευση ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων για άλλες 10 ημέρες, καθώς «συνεχίζονται οι συνομιλίες» με την Τεχεράνη. Η παύση των επιθέσεων είχε οριστεί να λήξει την Παρασκευή.

Τελευταία νέα για τις διαπραγματεύσεις: Ο Τραμπ επέμεινε ότι εναπόκειται στους Ιρανούς ηγέτες να τον πείσουν να σταματήσει τον πόλεμο, λέγοντας ότι δεν τον ενδιαφέρει να κάνει μια συμφωνία. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το καθεστώς έχει «πλήρη αμφιβολία» για την προθυμία της Ουάσινγκτον να διαπραγματευτεί.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το Πεντάγωνο εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής έως και 10.000 επιπλέον Αμερικανών στρατιωτών στη Μέση Ανατολή.

Νεκρός ο αρχηγός του ναυτικού του Ιράν: Ο διοικητής του ναυτικού του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, βασική προσωπικότητα πίσω από τον σχεδόν ολοκληρωτικό αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ, σκοτώθηκε, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ.

Οι επιδρομές στην περιοχή συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, με το Ισραήλ να χτυπά «την καρδιά της Τεχεράνης» και τα νότια προάστια της Βηρυτού.

Δείτε εδώ αναλυτικά όλα όσα συνέβησαν κατά την 27η μέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Live λεπτό προς λεπτό όλες οι τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή

06:30 Ισραήλ: Ήχησαν σειρήνες στα βόρεια της χώρας

Σειρήνες για εισερχόμενους πυραύλους ήχησαν στη βόρεια πόλη Κιριάτ Σμόνα και στις γύρω περιοχές Μαργκαλιότ και Τελ Χάι.

06:20 Πετρέλαιο: Στα 107 δολάρια παρά την πτώση-Στο 4% οι εβδομαδιαίες απώλειες

Περίπου 1% υποχωρεί το Brent σήμερα παραμένοντας όμως σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια, με την πτώση να οφείλεται στις ελπίδες για αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

05:00 Φρουροί της Επανάστασης: Λένε ότι επιτέθηκαν εναντίον στρατιωτικών και ενεργειακών στόχων στο Ισραήλ και στον Κόλπο

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι επιτέθηκαν με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον στρατιωτικών κι ενεργειακών στόχων στο Ισραήλ και σε κράτη του Κόλπου, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS.

Ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας αναφέρθηκε σε πλήγματα εναντίον τοποθεσιών στο Ισραήλ, καθώς και εναντίον αμερικανικών βάσεων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Κατάρ, στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, ιδίως εναντίον υπόστεγου όπου γίνεται, κατ’ αυτόν, συντήρηση αμερικανικής κατασκευής συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας Patriot.

03:40 Wall Street Journal: Ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή άλλων 10.000 μελών των χερσαίων δυνάμεων στη Μέση Ανατολή

Το αμερικανικό Πεντάγωνο φέρεται να καταρτίζει σχεδιασμούς για την ανάπτυξη 10.000 επιπλέον μελών των χερσαίων δυνάμεων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, για να δώσει στον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ περαιτέρω «επιλογές», παρότι ο ρεπουμπλικάνος μιλά περί διαπραγματεύσεων με το Ιράν σε εξέλιξη, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Η εφημερίδα επικαλείται πηγές της στο υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ.

03:00 Εκρήξεις στο νότιο τμήμα της Βηρυτού

Εκρήξεις ακούγονται τις πρώτες πρωινές ώρες στο νότιο τμήμα της Βηρυτού, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, ενώ λιβανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ.

Οπτικό υλικό του AFP δείχνει καπνό να υψώνεται από νότιες συνοικίες της πρωτεύουσας του Λιβάνου -κατά το Ισραήλ προπύργια του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν-, που βομβαρδίζονται σχεδόν καθημερινά αφότου η χώρα αυτή σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τη 2η Μαρτίου.

02:30 Πεντάγωνο: Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν μη επανδρωμένα ταχύπλοα drone στο πλαίσιο επιχειρήσεων στο Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει μη επανδρωμένα ταχύπλοα για περιπολίες στο πλαίσιο των επιχειρήσεων τους κατά του Ιράν, αναφέρει το Πεντάγωνο.

Η ανάπτυξη των σκαφών - τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επιτήρηση ή επιθέσεις καμικάζι - δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως.

01:48 Συναγερμός για πυραυλική επίθεση στο Τελ Αβίβ

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις εντόπισαν μια ακόμη ιρανική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους που στόχευε το κεντρικό Ισραήλ, με σειρήνες να ηχούν σε κοινότητες σε όλη την περιοχή.

01:45 BIMCO: 130 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο

«Μετά την έναρξη των επιθέσεων στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, οι διελεύσεις μέσω του Πορθμού του Ορμούζ έχουν ουσιαστικά σταματήσει, αποκόπτοντας τα λιμάνια του Περσικού Κόλπου από τις διεθνείς υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Ως αποτέλεσμα, περίπου 130 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, που αντιστοιχούν σε περίπου 1,5% της συνολικής χωρητικότητας του παγκόσμιου στόλου, παραμένουν εγκλωβισμένα στον κόλπο.», ανέφερε το Βαλτικό και διεθνές ναυτιλιακό συμβούλιο.

01:42 TASNIM: Φορτηγό πλοίο με σημαία Ταϊλάνδης δέχτηκε επίθεση στα Στενά του Ορμούζ και προσάραξε στα ανοιχτά του Ιράν

01:38 Τηλεφωνική επικοινωνία του Ιρανού ΥΠΕΞ με τον ΓΓ του ΟΗΕ

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, είχε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό δίκτυο Press TV.

Η αποτροπή της διέλευσης πλοίων ταυτισμένων με «εχθρούς του Ιράν και τους συμμάχους τους» μέσω των Στενών του Ορμούζ αποτελεί νόμιμο δικαίωμα της Τεχεράνης, ανέφερε ο Αμπάς Αραγτσί στον Αντόνιο Γκουτέρες σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα.

01:27 Συνάντηση του ΥΠΕΞ του Κατάρ με τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας

Συνάντηση με τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ πραγματοποίησε στην Ουάσιγκτον ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θάνι, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι δύο πλευρές εξέτασαν τη διμερή συνεργασία μεταξύ Κατάρ και Ηνωμένων Πολιτειών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, υπό το πρίσμα των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή.

01:17 Αυξάνονται οι αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή

Καθώς οι συνομιλίες συνεχίζονται, οι Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνουν τις δυνάμεις τους και στέλνουν περισσότερα στρατεύματα στη Μέση Ανατολή, τουλάχιστον 5.000 πεζοναύτες, ενώ έχουν ήδη αναπτύξει τρία ακόμη πολεμικά πλοία και την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία.

00:10 Κουβέιτ: Αναχαιτίσεις πυραύλων και drones

Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι ανταποκρίνεται σε επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη και προέτρεψε τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας των αρχών.

Ο στρατός επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή του ότι τυχόν εκρήξεις που ακούστηκαν σε όλη τη χώρα ήταν αποτέλεσμα επιτυχημένων αναχαιτίσεων.

Οι αξιωματούχοι απηύθυναν έκκληση για ηρεμία και τόνισαν τη σημασία της τήρησης των επίσημων οδηγιών κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης εμπλοκής.01:00 Γάλλος ΥΠΕΞ: Υπό συζήτηση σχέδιο ψηφίσματος του ΟΗΕ για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ

Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται στη Νέα Υόρκη σχετικά με το ψήφισμα για αυτό που χαρακτήρισε ως «αυστηρά αμυντική» διεθνή αποστολή για τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Μπαρό σημείωσε ότι η αποστολή θα συνοδεύει τα πλοία και θα διασφαλίζει ότι η κυκλοφορία θα επανέλθει το συντομότερο δυνατό μόλις αποκατασταθεί η «ηρεμία». Η ελπίδα είναι ότι μια τέτοια πολυμερής αποστολή θα βοηθήσει στη μείωση των τιμών της ενέργειας.

Ο Μπαρό πρόσθεσε ότι έχει συμβουλευτεί τους ομολόγους του στον Κόλπο, ειδικά το Μπαχρέιν, τον Άραβα εκπρόσωπο στο πιο ισχυρό όργανο του ΟΗΕ και μία από τις πολλές χώρες που έχουν στοχοποιηθεί από ιρανικά drones ή πυραύλους από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ άρχισαν να χτυπούν το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

00:45 Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας: Προειδοποίηση για κίνδυνο «σοβαρού ραδιενεργού ατυχήματος»

Ο γενικός διευθυντής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι, επανέλαβε τη «βαθιά ανησυχία» του για τις πρόσφατες στρατιωτικές επιθέσεις κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπουσέρ του Ιράν.

Ο Γκρόσι προειδοποίησε ότι «η ζημιά στην εγκατάσταση θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα μεγάλο ραδιενεργό ατύχημα που θα επηρεάσει μια μεγάλη περιοχή στο Ιράν και πέρα ​​από αυτό», δήλωσε η ΔΥΑΕ.

Κάλεσε για μέγιστη αυτοσυγκράτηση και τόνισε τη σημασία των επτά πυλώνων για τη διασφάλιση της πυρηνικής ασφάλειας.

00:44 WSJ: Οι μεσολαβητές αναφέρουν ότι το Ιράν δεν έχει ζητήσει παύση στις επιθέσεις σε ενεργειακούς σταθμούς του

00:15 Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε drones στα ανατολικά της χώρας

00:14 Το Ισραήλ αναφέρει ότι εκτοξεύτηκε νέο κύμα πυραύλων από το Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι νέοι πύραυλοι έχουν εκτοξευθεί από το Ιράν προς το έδαφος του Ισραήλ. Σε ανακοίνωσή του, ο στρατός ανέφερε ότι τα συστήματα αεράμυνας λειτουργούν για την αναχαίτιση της επίθεσης.

00:12 WP: Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο εκτροπής ουκρανικών όπλων καθώς ο πόλεμος στο Ιράν περιορίζει τις προμήθειες

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να ανακατευθύνουν όπλα που προορίζονται για την Ουκρανία στη Μέση Ανατολή, καθώς ο κοινός πόλεμός τους με το Ισραήλ κατά του Ιράν περιορίζει τις στρατιωτικές προμήθειες, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post.