Γερμανία: Σκεπτικισμός του Μερτς για τους στόχους ΗΠΑ - Ισραήλ στον πόλεμο με το Ιράν

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, εξέφρασε την Παρασκευή σκεπτικισμό ως προς το αν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ διαθέτουν σαφή στρατηγική για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, αλλά δήλωσε ότι το Βερολίνο θα ήταν, θεωρητικά, έτοιμο να συμμετάσχει σε μια διεθνή αποστολή σταθεροποίησης μετά τη λήξη των εχθροπραξιών.

«Απλώς δεν είμαι πεπεισμένος ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή – αυτό που κάνουν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ – θα οδηγήσει πράγματι σε επιτυχία», δήλωσε σε συνέδριο που διοργάνωσε η εφημερίδα FAZ.