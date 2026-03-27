Το Ισραήλ επιβεβαιώνει ότι βομβάρδισε τον ιρανικό πυρηνικό αντιδραστήρα βαρέος ύδατος Αράκ

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε σήμερα ότι έπληξε τον πυρηνικό αντιδραστήρα βαρέος ύδατος Αράκ στο κεντρικό Ιράν, την 28η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αφότου τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι κοινές αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ διεξάγονταν στην περιοχή.

«Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε πρόσφατα τον αντιδραστήρα βαρέος ύδατος Αράκ στο κεντρικό Ιράν», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του, χαρακτηρίζοντάς τον ως «βασική εγκατάσταση παραγωγής πλουτωνίου για πυρηνικά όπλα».

ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδισαν πυρηνικό αντιδραστήρα βαρέος ύδατος

«Το συγκρότημα αντιδραστήρων βαρέος ύδατος Χοντντάμπ (σ.σ. η ονομασία του αντιδραστήρα Αράκ) έγινε στόχος σε δύο στάδια επιθέσεων από τον Αμερικανό και Σιωνιστή εχθρό», δήλωσε τοπικός αξιωματούχος, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Το Fars και άλλα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι επιθέσεις δεν προκάλεσαν θανάτους, ούτε αυξημένα επίπεδα ραδιενέργειας.



