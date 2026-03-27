Ο ΟΗΕ συγκροτεί Ομάδα Εργασίας για τις επιπτώσεις της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εξελίσσεται και απειλεί να ενταθεί, οι διαταραχές στο θαλάσσιο εμπόριο μέσω των Στενών του Ορμούζ ενδέχεται να προκαλέσουν αλυσιδωτές επιπτώσεις που θα επηρεάσουν τις ανθρωπιστικές ανάγκες και την αγροτική παραγωγή τους προσεχείς μήνες.

Ενώ ο Γενικός Γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες παραμένει προσηλωμένος στην καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας για την επίτευξη συνολικής και διαρκούς διευθέτησης της σύγκρουσης, άμεση δράση κρίνεται αναγκαία για τον περιορισμό αυτών των συνεπειών.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, ο Γενικός Γραμματέας συγκρότησε ειδική Ομάδα Εργασίας υπό την ηγεσία του Χόρχε Μορέιρα ντα Σίλβα, εκτελεστικού διευθυντή του Γραφείου Υπηρεσιών Έργων των Ηνωμένων Εθνών (UNOPS).

Στην Ομάδα αυτή θα συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD), του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, ενώ προβλέπεται ότι θα μπορούν να προσκληθούν και άλλοι φορείς ανάλογα με τις ανάγκες.

Κύρια αποστολή της Ομάδας Εργασίας είναι η εκπόνηση και υποβολή τεχνικών μηχανισμών ειδικά σχεδιασμένων για την κάλυψη ανθρωπιστικών αναγκών στο Στενό του Χορμούζ.

Αντλώντας έμπνευση από συναφείς πρωτοβουλίες των Ηνωμένων Εθνών, περιλαμβανομένων του Μηχανισμού Επαλήθευσης, Επιθεώρησης και Παρακολούθησης των Ηνωμένων Εθνών για την Υεμένη, της Πρωτοβουλίας για τα Σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας και του Μηχανισμού του Ψηφίσματος 2720 για τη Γάζα, ο νέος μηχανισμός για τα Στενά του Ορμούζ αποσκοπεί στη διευκόλυνση του εμπορίου λιπασμάτων, συμπεριλαμβανομένης της διακίνησης των σχετικών πρώτων υλών.

Η επιχειρησιακή εφαρμογή του μηχανισμού θα υλοποιηθεί σε στενή διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη, με πλήρη σεβασμό στην εθνική κυριαρχία και στα υφιστάμενα διεθνή νομικά πλαίσια.

Εφόσον η πρωτοβουλία στεφθεί με επιτυχία, θα μπορούσε επίσης να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των κρατών-μελών στη διπλωματική προσέγγιση της σύγκρουσης και να αποτελέσει χρήσιμο βήμα προς μια ευρύτερη πολιτική διευθέτηση.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης ειρηνευτικής εντολής του Γενικού Γραμματέα, ο προσωπικός του απεσταλμένος Ζαν Αρνό θα ηγηθεί της πολιτικής διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη, με την υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας.