Πετρέλαιο: «Σκαρφάλωσε» πάλι στα 110 δολάρια

Παρά τις αρχικές απώλειες, η τιμή του πετρελαίου ξαναπαίρνει την ανηφόρα και κινείται στο εύρος των 110 δολαρίων με την άνοδο να αγγίζει το 2%.

Συγκεκριμένα, στις 13:00 ώρα Ελλάδας τα futures του Brent κινούνται ανοδικά 2% στα 110,24 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό ανεβαίνει 2,1% στα 96,47δολάρια.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν την Παρασκευή, αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν επέτρεψε σε 10 πετρελαιοφόρα να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ αυτή την εβδομάδα ως «δώρο» στις Ηνωμένες Πολιτείες, σηματοδοτώντας μια διστακτική χαλάρωση των εντάσεων στο κρίσιμο σημείο συμφόρησης της ναυτιλίας.

Τα σχόλια του Τραμπ υποδηλώνουν ότι τουλάχιστον ορισμένες αποστολές πετρελαίου συνεχίζουν να κινούνται μέσω Ορμούζ, ενδεχομένως μετριάζοντας τις άμεσες ανησυχίες για την προσφορά.

Ωστόσο, οι αναλυτές προειδοποίησαν ότι η ευρύτερη αγορά πετρελαίου παραμένει ολοένα και πιο εύθραυστη, ακόμη και αν ξαναρχίσουν οι μεμονωμένες αποστολές.

«Η αγορά πετρελαίου δεν αντέδρασε ανεπαρκώς στην αναστάτωση στο Ορμούζ, την απορρόφησε», δήλωσε η Paola Rodriguez-Masiu, επικεφαλής αναλύτρια πετρελαίου στην Rystad Energy.

Σύμφωνα με την Rystad, το παγκόσμιο σύστημα έχει μετατοπιστεί από «προστατευμένο σε εύθραυστο» μετά από εβδομάδες απωλειών εφοδιασμού και μείωσης των αποθεμάτων, αφήνοντας λίγο περιθώριο για την απορρόφηση περαιτέρω κραδασμών.

Σχεδόν 17,8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως ροών πετρελαίου και καυσίμων μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν διαταραχθεί, εκτιμά η εταιρεία, με σχεδόν 500 εκατομμύρια βαρέλια συνολικών υγρών να έχουν χαθεί μέχρι στιγμής.

Στα 55 ευρώ το αέριο

Παρά τα κέρδη τις πρώτες ώρες, το φυσικό αέριο υποχωρεί 0,47% στα 54,95 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει τώρα αυξημένο ανταγωνισμό με την Ασία για φορτία LNG, καθώς επιδιώκει να αναπληρώσει τις εξαντλημένες αποθήκες φυσικού αερίου της ενόψει της χειμερινής περιόδου. Επί του παρόντος, οι συνολικές αποθήκες φυσικού αερίου της Ευρώπης είναι περίπου 28% γεμάτες, το χαμηλότερο επίπεδο για αυτή την εποχή του χρόνου από το 2022. Μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες έχουν προειδοποιήσει ότι εάν ο πόλεμος συνεχιστεί, η Ευρώπη θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ελλείψεις ενέργειας ήδη από τον Απρίλιο.