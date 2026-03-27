IDF: Μαίνονται οι βομβαρδισμοί στη Βηρυτό (vid)

Τα λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι μια ισραηλινή επιδρομή έπληξε τα νότια προάστια της Βηρυτού, καθώς οι ανταποκριτές του AFP άκουσαν αρκετές εκρήξεις από το προπύργιο της Χεζμπολάχ, το οποίο το Ισραήλ έχει επανειλημμένα χτυπήσει από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος.

Πλάνα του AFPTV δείχνουν καπνό να υψώνεται από την περιοχή μετά την επιδρομή.

A series of powerful 'Israeli' airstrikes rocked the southern suburbs of Beirut late Friday night, leaving a trail of destruction in the densely populated Dahieh neighborhood. Footage from the scene shows a multi-story apartment block with significant sections collapsed.

Το επίσημο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου αναφέρει ότι «εχθρικά αεροσκάφη» πραγματοποίησαν επιδρομή στην Ταχουιτέτ αλ-Γκαντίρ στα νότια προάστια το ξημέρωμα της Παρασκευής.

Το Ισραήλ είχε προηγουμένως εκδώσει εκτεταμένες προειδοποιήσεις εκκένωσης για την περιοχή, αλλά δεν παρείχε συγκεκριμένη προειδοποίηση πριν από την επίθεση σήμερα το πρωί.

Η συνήθως πυκνοκατοικημένη περιοχή έχει εκκενωθεί σε μεγάλο βαθμό από κατοίκους από τότε που ξέσπασαν οι εχθροπραξίες και δεν ήταν σαφές εάν υπάρχουν θύματα.