IDF: Νεκρά πάνω από 770 μέλη της Χεζμπολάχ μέχρι στιγμής

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έχει σκοτώσει τουλάχιστον 770 μέλη της Χεζμπολάχ στο Λίβανο από τη στιγμή που κλιμακώθηκαν οι εχθροπραξίες στο πλαίσιο του πολέμου με το Ιράν.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εκατοντάδες μέλη της ελίτ δύναμης «Ραντβάν» της οργάνωσης, σύμφωνα με τις IDF.

Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει μόνο τα μέλη που έχουν ταυτοποιηθεί με βεβαιότητα από τους αξιωματικούς των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών. Αυτό σημαίνει ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών μαχητών της Χεζμπολάχ είναι πιθανώς υψηλότερος, σύμφωνα με αξιωματούχους των IDF.

Αεροπορικές επιδρομές σε εγκαταστάσεις της μεγαλύτερης χαλυβουργίας του Ιράν

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έπληξαν τον μεγαλύτερο παραγωγό προϊόντων χάλυβα της Μέσης Ανατολής σε αεροπορικές επιδρομές την Παρασκευή, όπως ανέφερε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο τους δικούς του ανταποκριτές.

Η Mobarakeh Steel Co., με έδρα το Ισφαχάν, είναι μια τεράστια ημικρατική βιομηχανική εταιρεία και μία από τις πολλές μεγάλες χαλυβουργίες του Ιράν, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν την έδρα τους είτε στην επαρχία του Ισφαχάν είτε στην επαρχία του Γιαζντ.