Η Ουκρανία βρίσκεται κοντά στη σύναψη αρκετών συμφωνιών ασφαλείας – μεταξύ άλλων με τα ΗΑΕ και το Κατάρ – για την αντιμετώπιση των ιρανικών επιθέσεων, όπως δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, προσθέτοντας ότι διαβλέπει περιθώρια να εμπλακεί η Κίνα στις ειρηνευτικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

«Έχουμε την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, οπότε είναι σημαντικό να μην χαθεί η παγκόσμια προσοχή από την υπόθεση της Ουκρανίας, επειδή όλα είναι αλληλένδετα», δήλωσε ο Αντρέι Σίμπιχα στο Reuters σε συνέντευξη στο περιθώριο της συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών της G7 στη Γαλλία.

Το Κίεβο ελπίζει να ενισχύσει την υποστήριξη στον πόλεμό του εναντίον της Ρωσίας, ο οποίος βρίσκεται πλέον στον πέμπτο χρόνο του, καθώς η σύγκρουση των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν δημιουργεί αβεβαιότητα σχετικά με το αν η Ουάσιγκτον θα περιορίσει τις στρατιωτικές προμήθειές της.

Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τα ΗΑΕ και το Κατάρ

Με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να βρίσκεται επί του παρόντος στην περιοχή του Κόλπου, ο Σίμπιχα ανέφερε ότι έχουν προετοιμαστεί σχέδια συμφωνιών με διάφορες χώρες σχετικά με πιθανές συνεισφορές και αμοιβαία συνεργασία, ιδίως στον τομέα των μη επανδρωμένων τεχνολογιών.

«Ελπίζουμε ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σε ορισμένες χώρες, αυτά τα έγγραφα θα ολοκληρωθούν και θα τεθούν σε ισχύ», είπε.

Έχουν πραγματοποιηθεί συζητήσεις με τη Σαουδική Αραβία – με την οποία ο Ζελένσκι δήλωσε νωρίτερα την Παρασκευή ότι είχε συμφωνήσει – το Κουβέιτ, την Ιορδανία και το Ομάν, αλλά οι πιο προχωρημένες συνομιλίες έγιναν με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ, ανέφερε ο Σίμπιχα.

«Επειδή αυτές οι χώρες πλήττονται περισσότερο από τις επιθέσεις του Ιράν», είπε.

Ο Σιμπίχα ανέφερε ότι οι αραβικές χώρες του Κόλπου έχουν χρησιμοποιήσει περισσότερους από 800 πυραύλους Patriot από την έναρξη του πολέμου για την άμυνά τους, οπότε τώρα επιθυμούν να αντλήσουν διδάγματα από την εμπειρία της Ουκρανίας στην κατάρριψη ρωσικών drones και πυραύλων.

Είπε ότι το Κίεβο εξακολουθεί να προσπαθεί να προσδιορίσει ακριβώς ποια βοήθεια παρέχει η Ρωσία στο Ιράν, αλλά πιστεύει ότι πρόκειται για πληροφορίες, και πιθανώς ανταλλακτικά και drones, καθώς και για την ανταλλαγή κρίσιμης εμπειρίας μάχης.

Με τις διαπραγματεύσεις σε αδιέξοδο, το ενδιαφέρον στρέφεται προς την Κίνα

Ο Σιμπίχα, ο οποίος συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαρκο Ρούμπιο, στη σύνοδο της G7, δήλωσε ότι ο ρόλος της Ουάσιγκτον στη διαμεσολάβηση των ειρηνευτικών συνομιλιών παραμένει κρίσιμος, αλλά με τις προσπάθειες να φαίνονται σε αδιέξοδο, πρότεινε ότι ήρθε η ώρα να γίνει μια νέα προσπάθεια ώστε η Κίνα να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο στις διαπραγματεύσεις.

«Θα χαιρετίσουμε κάθε προσπάθεια των Κινέζων συναδέλφων να τερματίσουν αυτόν τον πόλεμο, να επιτύχουν κατάπαυση του πυρός, και πιθανώς έχουν αυτή τη δυνατότητα να επηρεάσουν τη Ρωσία», είπε.

Η Κίνα έχει στενούς οικονομικούς και ασφαλιστικούς δεσμούς με τη Ρωσία και έχει αρνηθεί να συμμετάσχει στις διεθνείς κυρώσεις κατά της Μόσχας για την εισβολή της στην Ουκρανία.

Δεν έχει δείξει καμία πραγματική διάθεση να εμπλακεί άμεσα στις ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά παραμένει ο κορυφαίος εμπορικός εταίρος της Ουκρανίας.

Ο Σιμπίχα είπε ότι είχε προσκληθεί να μεταβεί στην Κίνα.

«Εργαζόμαστε μέσω διπλωματικών διαύλων για να καθορίσουμε την ημερομηνία», είπε, προσθέτοντας ότι ελπίζει να συμβεί αυτό μέσα στους επόμενους δύο μήνες.

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Ευρώπης έχουν εκφράσει επανειλημμένα την ανησυχία τους για το γεγονός ότι κινεζικές εταιρείες προμηθεύουν ρωσικούς κατασκευαστές όπλων και έχουν επιβάλει κυρώσεις σε ορισμένες από αυτές.

Το Πεκίνο αρνείται ότι παρέχει οποιαδήποτε στρατιωτική τεχνολογία στη Ρωσία.