Γουίτκοφ: Η Ουάσινγκτον περιμένει την απάντηση του Ιράν

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε απόψε ότι η Ουάσινγκτον ελπίζει πως θα έχει συναντήσεις με το Ιράν αυτήν την εβδομάδα.

«Πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν συναντήσεις αυτήν την εβδομάδα. Ασφαλώς το ελπίζουμε», ανέφερε ο Γουίτκοφ μιλώντας σε ένα επενδυτικό φόρουμ στο Μαϊάμι της Φλόριντας.

«Έχουμε στο τραπέζι μια συμφωνία 15 σημείων, την οποία οι Ιρανοί έχουν για κάποιο διάστημα. Αναμένουμε μια απάντηση από αυτούς και θα λυθούν όλα», πρόσθεσε.

Ιράν: Απαράδεκτες οι αμερικανικές επιθέσεις όσο ζητούν διαπραγματεύσεις, δεν αποφασίσαμε αν θα απαντήσουμε

Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, ενώ ταυτόχρονα ζητούν διαπραγματεύσεις.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι η Τεχεράνη ακόμη δεν έχει αποφασίσει αν θα ανταποκριθεί στην πρόταση των ΗΠΑ λόγω των επιθέσεων σε βιομηχανικές και πυρηνικές υποδομές.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα το Ισραήλ επιτέθηκε σε δύο πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.