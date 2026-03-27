ΗΠΑ: Χρησιμοποιούν για πρώτη φορά σε ενεργό μέτωπο μη επανδρωμένα «σκάφη-ρομπότ»

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε την ανάπτυξη αυτόνομων μη επανδρωμένων σκαφών (USVs) σε ενεργές επιχειρήσεις κατά του Ιράν και είναι η πρώτη φορά που η Ουάσινγκτον παραδέχεται επίσημα τη χρήση τέτοιων μέσων σε εμπόλεμη ζώνη, επιταχύνοντας την ενσωμάτωση της τεχνολογίας «drone επιφανείας» στη ναυτική της στρατηγική.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM), Τιμ Χόκινς, η ανάπτυξη των σκαφών αποτελεί μέρος της ευρύτερης εκστρατείας υπό την ονομασία «Operation Epic Fury».

Στην αιχμή του δόρατος βρίσκεται το GARC (Global Autonomous Reconnaissance Craft), ένα ταχύπλοο μήκους περίπου πέντε μέτρων που κατασκευάζεται από την εταιρεία BlackSea με έδρα το Μέριλαντ.

Το συγκεκριμένο σκάφος έχει ήδη συμπληρώσε περισσότερες από 450 ώρες εν πλω και πάνω από 2.200 ναυτικά μίλια περιπολιών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Αν και το GARC έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί για επιθέσεις αυτοκτονίας («kamikaze»), οι αμερικανικές δυνάμεις υπογραμμίζουν ότι μέχρι στιγμής ο ρόλος τους περιορίζεται στην επιτήρηση και τη συλλογή πληροφοριών.

Η στροφή της Ουάσινγκτον στα μη επανδρωμένα σκάφη δεν είναι τυχαία.

Η επιτυχία της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, όπου χρησιμοποίησε εκρηκτικά ταχύπλοα για να πλήξει τον ρωσικό στόλο, άλλαξε τα δεδομένα του ναυτικού πολέμου.

Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη έχει ήδη χρησιμοποιήσει δικά της θαλάσσια drones για να πλήξει πετρελαιοφόρα στον Κόλπο τουλάχιστον δύο φορές τον τελευταίο μήνα, μετά την έναρξη των αμερικανο-ισραηλινών πληγμάτων. Η χρήση των GARC θεωρείται η απάντηση των ΗΠΑ στην ανάγκη για μια πιο ευέλικτη και οικονομική παρουσία στην περιοχή.

Παρά την επιχειρησιακή τους δράση, το πρόγραμμα των μη επανδρωμένων σκαφών του Πενταγώνου παραμένει αντιμέτωπο με προκλήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανάπτυξή τους έχει καθυστερήσει λόγω τεχνικών βλαβών αφού πρόσφατα, ένα σκάφος GARC τέθηκε εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια δοκιμής στη Μέση Ανατολή.

Επίσης, πέρυσι αναφέρθηκαν περιστατικά συγκρούσεων με άλλα πλοία κατά τη διάρκεια στρατιωτικών ασκήσεων.

Παρά τις αστοχίες, το Ναυτικό των ΗΠΑ επιμένει στην επένδυση, βλέποντας στα USVs μια απαραίτητη λύση για την ανάσχεση της ναυτικής ισχύος της Κίνας στον Ειρηνικό και την προστασία των στενών στη Μέση Ανατολή χωρίς το ρίσκο απώλειας ανθρώπινων ζωών.