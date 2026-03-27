Στον «αέρα» η απάντηση του Ιράν στην πρόταση 15 σημείων του Τραμπ για λήξη του πολέμου

Ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε την Παρασκευή πως η Τεχεράνη δεν έχει αποφασίσει εάν θα απαντήσει στην πρόταση 15 σημείων των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Νωρίτερα την Παρασκευή είχε διαρρεύσει πως το Ιράν θα απαντούσε στο σχέδιο των 15 σημείων των ΗΠΑ εντός της Παρασκευής.

Ωστόσο, ο Ιρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις επιθέσεις κατά βιομηχανικών και πυρηνικών υποδομών της χώρας του από ΗΠΑ και Ισραήλ.

Σημειώνεται ακόμα πως ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου και στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε αργά την Παρασκευή πως αναμένει απάντηση από το Ιράν στο σχέδιο των 15 σημείων των ΗΠΑ.

Ο ίδιος εξέφρασε την αισιοδοξία του για το ότι σύντομα θα υπάρξουν συναντήσεις με την πλευρά των Ιρανών.