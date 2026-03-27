Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Επικηρύσσει με μέχρι και 10 εκ. δολάρια τους χάκερ που διάβασαν το email του Κας Πάτελ
27/03/2026 • 22:00
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ προσφέρει έως και 10 εκ. δολάρια για πληροφορίες σχετικά με χάκερ που συνδέονται με το Ιράν και παραβίασαν τον προσωπικό λογαριασμό του επικεφαλής του FBI Κας Πάτελ διαρρέοοντας το υλικό στο διαδίκτυο.

Μεταξύ τους είναι ο Parsian Afzar Rayan Borna και η ομάδα χάκερ Handala.

