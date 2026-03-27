Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Επικηρύσσει με μέχρι και 10 εκ. δολάρια τους χάκερ που διάβασαν το email του Κας Πάτελ

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ προσφέρει έως και 10 εκ. δολάρια για πληροφορίες σχετικά με χάκερ που συνδέονται με το Ιράν και παραβίασαν τον προσωπικό λογαριασμό του επικεφαλής του FBI Κας Πάτελ διαρρέοοντας το υλικό στο διαδίκτυο.
Μεταξύ τους είναι ο Parsian Afzar Rayan Borna και η ομάδα χάκερ Handala.
If you have information on Iranian malicious cyber actors, such as Parsian Afzar Rayan Borna, Handala, or associated groups or individuals, contact us with any information, such as names, online personas, and locations. pic.twitter.com/KDGPuWhJkC— Rewards for Justice (@RFJ_USA) March 27, 2026