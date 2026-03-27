Βάντεφουλ: ΗΠΑ και Ιράν έχουν πραγματοποιήσει έμμεσες διαπραγματεύσει και σκοπεύουν να προχωρήσουν και σε άμεσες

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ, δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν έμμεσες διαπραγματεύσεις και ότι αντιπρόσωποι και των δύο πλευρών σκοπεύουν να συναντηθούν σύντομα στο Πακιστάν.

«Με βάση της πληροφορίες μου, υπήρξαν έμμεσες επαφές και έχουν γίνει προετοιμασίες για άμεσες επαφές. Αυτό θα γίνει πολύ σύντομα στο Πακιστάν, προφανώς», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Deutschlandfunk ο Γιόχαν Βάντεφουλ.

Χθες, ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισχάκ Νταρ δήλωσε ότι έμμεσες διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν και το Ισλαμαμπάντ παίζει μεσολαβητικό ρόλο.

Υπενθυμίζεται ότι, οι δηλώσεις του Νταρ ήταν η πρώτη επίσημη επιβεβαίωση από το Ισλαμαμπάντ ότι το Πακιστάν παίζει μεσολαβητικό ρόλο. Το Ισλαμαμπάντ έχει παρουσιαστεί ως πιθανός μεσολαβητής, δεδομένων των μακροχρόνιων δεσμών του με το γειτονικό Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και του δικτύου επαφών του στην περιοχή.

Ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ και ο Νταρ βρίσκονται σε τακτική επαφή με ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους του Ιράν, καθώς και με τους συμμάχους τους στον Κόλπο, ειδικά με τη Σαουδική Αραβία.

Ο ισχυρός αρχηγός του πακιστανικού στρατού, ο στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, συμμετέχει επίσης σε αυτές τις διπλωματικές προσπάθειες και μίλησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη Κυριακή, δήλωσαν αξιωματούχοι.

