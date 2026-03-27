Παρά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι «ο πόλεμος έχει κερδηθεί» έναντι του Ιράν, η ενίσχυση των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή και τα σενάρια κατάληψης του Νησιού Χάργκ εγείρουν σοβαρές ανησυχίες για τους κινδύνους μιας τέτοιας επιχείρησης.

Όπως σχολιάζει το CNN, το Χάργκ αποτελεί τον βασικό κόμβο εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, διακινώντας περίπου το 90% του αργού του. Μια στρατιωτική επιχείρηση για την κατάληψή του θα είχε άμεσο αντίκτυπο στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά, ενδεχομένως επιδεινώνοντας μια ήδη τεταμένη κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, τα ρίσκα για τις ΗΠΑ είναι πολλαπλά και σύνθετα.

Πρώτον, το επιχειρησιακό περιβάλλον θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνο. Για να φτάσουν στο νησί, αμερικανικές δυνάμεις θα πρέπει να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, εκτεθειμένες σε ιρανικά drones, βαλλιστικούς πυραύλους και θαλάσσιες νάρκες. Ο Τζειμς Σταυρίδης έχει προειδοποιήσει ότι απαιτείται πλήρης αεροναυτική υπεροχή σε μεγάλη ακτίνα γύρω από το νησί — κάτι που δεν είναι εύκολο να εξασφαλιστεί σε μια τόσο εχθρική ζώνη.

Δεύτερον, το ίδιο το νησί είναι ήδη βαριά οχυρωμένο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν έχει ενισχύσει την άμυνα με φορητά αντιαεροπορικά συστήματα, ενώ έχει τοποθετήσει νάρκες κατά προσωπικού και οχημάτων, ακόμη και στις ακτές. Αυτό αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο απωλειών για τις δυνάμεις που θα επιχειρούσαν απόβαση.

Τρίτον, υπάρχει ο κίνδυνος άμεσης ιρανικής αντεπίθεσης. Τα αμφίβια πλοία των ΗΠΑ θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο, ενώ το Ιράν έχει ήδη προειδοποιήσει ότι θα πλήξει κρίσιμες υποδομές χωρών της περιοχής. Μια τέτοια κλιμάκωση θα μπορούσε να επεκτείνει τη σύγκρουση πέρα από το Ιράν, εμπλέκοντας ολόκληρο τον Κόλπο.

Τέταρτον, το ανθρώπινο κόστος δεν περιορίζεται στους στρατιώτες. Στο νησί ζουν χιλιάδες εργαζόμενοι στον πετρελαϊκό τομέα, των οποίων η ασφάλεια και πιθανή εκκένωση θα αποτελούσαν σοβαρή επιχειρησιακή και ανθρωπιστική πρόκληση.

Τέλος, ακόμη και αν η επιχείρηση επιτύχει, η στρατηγική της αξία αμφισβητείται. Όπως επισημαίνει ο Ρίτσαρντ Χας, δεν είναι βέβαιο ότι η Τεχεράνη θα υποχωρήσει ή θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ υπό πίεση. Αντίθετα, μπορεί να ενισχυθεί η αντίσταση και να παραταθεί η σύγκρουση, με υψηλό κόστος για όλες τις πλευρές.