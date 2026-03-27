Σύνοδος ΥΠΕΞ της G7

Η υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ιβέτ Κούπερ, ζήτησε μια «ταχεία επίλυση» του πολέμου στη Μέση Ανατολή, κατηγορώντας το Ιράν ότι κρατάει όμηρο την παγκόσμια οικονομία εμποδίζοντας τη ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ.

«Είμαστε πολύ σαφείς ότι πρέπει να δούμε μια γρήγορη επίλυση αυτής της σύγκρουσης που να αποκαθιστά την περιφερειακή σταθερότητα», είπε η Κούπερ ενόψει μιας συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών της G7 στη Γαλλία, στην οποία θα παραστεί ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Αναφερόμενη στην άρνηση του Ιράν να επιτρέψει στα πλοία να περάσουν μέσω των Στενών πρόσθεσε: «Ειλικρινά, το Ιράν δεν μπορεί να κρατάει όμηρο την παγκόσμια οικονομία ως αποτέλεσμα των Στενών που αφορά τις διεθνείς ναυτιλιακές οδούς και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας».