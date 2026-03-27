Πετρέλαιο: Στα 107 δολάρια παρά την πτώση-Στο 4% οι εβδομαδιαίες απώλειες

Περίπου 1% υποχωρεί το Brent σήμερα παραμένοντας όμως σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια, με την πτώση να οφείλεται στις ελπίδες για αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, το Brent καταγράφει μείωση 0,7% στα 107,19 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 1% στα 93,48 δολάρια το βαρέλι.

Σε επίπεδο εβδομάδας, αμφότερες οι τιμές οδεύουν προς πτώση 4%.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν «πηγαίνουν πολύ καλά», αυξάνοντας τις ελπίδες για μια διπλωματική πρόοδο. Ιρανοί αξιωματούχοι, ωστόσο, έχουν προσφέρει μια πιο επιφυλακτική άποψη για τις συνομιλίες.

Η ανακοίνωση βοήθησε στην άμβλυνση των ανησυχιών για πιθανές διαταραχές εφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι τιμές του αργού πετρελαίου μειώθηκαν απότομα μετά την καθυστέρηση των προγραμματισμένων επιθέσεων από τον Τραμπ.

Παρά την πρόσφατη πτώση, οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν υψηλές σε σύγκριση με τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν πριν από την εντατικοποίηση της σύγκρουσης.