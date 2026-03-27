Πετρέλαιο: Συνεχίζεται το ράλι ανόδου υπό τους φόβους παρατεταμένου πολέμου - Μηνιαία κέρδη 50%

Η αγορά πετρελαίου κινείται εκ νέου ανοδικά, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για μια παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Η αβεβαιότητα γύρω από τον πόλεμο με το Ιράν και η σχεδόν πλήρης διακοπή της διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ εντείνουν τις πιέσεις στις τιμές.

Μετά από τις 22:00 της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας) τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Ιουνίου- κέρδιζαν 4,5% στα 106,56 δολάρια ανά βαρέλι. Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Μαΐου- ανέβαιναν 6,7% στα 100,88 δολάρια ανά ουγγιά.

Από τις 27 Φεβρουαρίου (μια μέρα πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή), το Brent ενισχύεται 47% και το αμερικανικό αργό 50% ενώ σε επίπεδο εβδομάδας εμφανίζουν άνοδο 0,1% και 2,7% αντίστοιχα.

Η απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να παρατείνει κατά 10 ημέρες την προθεσμία για πλήγματα σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές παρατείνει την αβεβαιότητα και διατηρεί το πετρέλαιο σε ανοδική τροχιά.

Στο πλαίσιο της ίδιας ανακοίνωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι θα αναστείλει τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν έως τις 6 Απριλίου, χωρίς ωστόσο να υπάρξει άμεση αντίδραση από την Τεχεράνη.

Η απόφαση του Τραμπ να δώσει παράταση 10 ημερών στο Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ δεν κατάφερε να κατευνάσει τις ανησυχίες για την προσφορά. Ο ίδιος δήλωσε ότι οι συνομιλίες εξελίσσονται «πολύ καλά», παρά τις αντίθετες εκτιμήσεις.

Την ίδια ώρα, δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων της China Ocean Shipping Company επιχείρησαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, αλλά αναγκάστηκαν να επιστρέψουν, σύμφωνα με τη MarineTraffic. Πρόκειται για την πρώτη απόπειρα μεγάλου μεταφορέα να περάσει από τη θαλάσσια οδό από την έναρξη του πολέμου.

Παρά τις αναφορές ότι 10 δεξαμενόπλοια διήλθαν πρόσφατα από τα Στενά ως «δώρο» προς τις ΗΠΑ, οι αγορές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η αστάθεια στην περιοχή διατηρεί υψηλή τη μεταβλητότητα.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η αγορά πετρελαίου γίνεται ολοένα πιο εύθραυστη. Σύμφωνα με τη Rystad Energy, το σύστημα έχει μεταβεί από μια κατάσταση «μαξιλαριού ασφαλείας» σε μια πιο ευάλωτη φάση, μετά από εβδομάδες απωλειών προσφοράς και μείωσης αποθεμάτων.

Εκτιμάται ότι περίπου 17,8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως έχουν επηρεαστεί από τη διαταραχή στα Στενά του Ορμούζ, ενώ οι συνολικές απώλειες υγρών καυσίμων προσεγγίζουν τα 500 εκατομμύρια βαρέλια, περιορίζοντας σημαντικά τα περιθώρια απορρόφησης νέων σοκ από την αγορά.