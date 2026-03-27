Ρούμπιο σε G7 για τη Μέση Ανατολή: Η λήξη του πολέμου μπορεί να είναι θέμα εβδομάδων

Η λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ - Ισραήλ θα μπορούσε να είναι ζήτημα εβδομάδων, ανέφερε την Παρασκευή ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, μετά από τη συνάντηση που είχε με τους ΥΠΕΞ των κρατών της G7 στη Γαλλία.

«Περιμένουμε η επιχείρησή στο Ιράν να ολοκληρωθεί στον κατάλληλο χρόνο, μιλάμε για εβδομάδες και όχι για μήνες» δήλωσε ο ίδιος μετά τη λήξη της διάσκεψης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, ο Ρούμπιο φέρεται να δήλωσε τους ομολόγους του πως ο πόλεμος θα συνεχιστεί για δύο με τέσσερις εβδομάδες ακόμα.

Όπως μετέδωσε το Reuters, Ο Ρούμπιο δεν κατέθεσε αίτημα για την αποστολή πλοίων ώστε να «ανοίξει» και πάλι η ναυσιπλοΐα από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία έχει κλείσει η ιρανική κυβέρνηση. Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ζήτησε από τα άλλα κράτη των G7 να ετοιμάζονται για να αναλάβουν ρόλο στη μεταπολεμική κατάσταση που θα διαμορφωθεί στα Στενά.

Ακόμα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ανέφερε πως το Ιράν μπορεί να αποφασίσει την εφαρμογή ενός είδους διοδίων για τα πλοία που θέλουν να περάσουν από το Ορμούζ.

Σχετικά με διάφορα σενάρια για το ενδεχόμενο αποστολής χερσαίων στρατευμάτων από τις ΗΠΑ στο Ιράν, ο Ρούμπιο δήλωσε πως «πως μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας στο Ιράν χωρίς χερσαία στρατεύματα».