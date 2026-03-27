ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδισαν πυρηνικό αντιδραστήρα βαρέος ύδατος

Αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ έπληξαν έναν πυρηνικό αντιδραστήρα βαρέος ύδατος στο κεντρικό Ιράν, μετέδωσαν σήμερα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Το συγκρότημα αντιδραστήρων βαρέος ύδατος Χοντντάμπ (σ.σ. η ονομασία του αντιδραστήρα Αράκ) έγινε στόχος σε δύο στάδια επιθέσεων από τον Αμερικανό και Σιωνιστή εχθρό», δήλωσε τοπικός αξιωματούχος, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Το Fars και άλλα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι επιθέσεις δεν προκάλεσαν θανάτους, ούτε αυξημένα επίπεδα ραδιενέργειας.

Τα μέλη της G7 ζήτησαν να σταματήσουν οι επιθέσεις σε άμαχους και σε κρίσιμες υποδομές

Οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών της ομάδας G7 ζητούν την άμεση παύση των επιθέσεων εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών στον πόλεμο του Ιράν.

Σε κοινή δήλωση που συμφωνήθηκε κατά τη δεύτερη ημέρα της συνάντησης της G7 στη Γαλλία, οι υπουργοί υπογράμμισαν τη σημασία της ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων της σύγκρουσης στους περιφερειακούς εταίρους, τον άμαχο πληθυσμό και τις κρίσιμες υποδομές.

«Εστιάσαμε στην αξία των ποικίλων εταιρικών σχέσεων, του συντονισμού και των πρωτοβουλιών στήριξης, μεταξύ άλλων για τον μετριασμό των παγκόσμιων οικονομικών κλυδωνισμών, όπως οι διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού της οικονομίας, της ενέργειας, των λιπασμάτων και του εμπορίου, οι οποίες έχουν άμεσες επιπτώσεις στους πολίτες μας», αναφέρουν στη δήλωση που είδε το Reuters.

Οι υπουργοί επανέλαβαν επίσης την ανάγκη αποκατάστασης της ασφαλούς και ελεύθερης ελεύθερης ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, ένα βασικό σημείο τριβής στον πόλεμο.